Ma épp zuhan az Est Media

Nagy forgalommal emelkedett a tegnapi kereskedésben az Est Media árfolyama, ma viszont esnek a papírok, 12 százalékos mínuszban jár az árfolyam, 110 forinton áll az árfolyam.Sok kispapírt felfedeztek az elmúlt hónapokban a befektetők a hazai tőzsdén, az egyik az Est Media volt. Márciusban szárnyaltak a papírok, a 40 forintos szintről április végére egészen a 146 forintos csúcsig emelkedett a részvények árfolyama. Ezt április végén egy komolyabb zuhanás követte.Még a mai zuhanással is közel 5 milliárd forintot ér a vállalat, aminek nincs profitja, de még bevétele sem, nincsenek alkalmazottai, és jelenleg gyakorlatilag nem foglalkozik semmivel, ráadásul éppen hogy csak sikerült elkerülnie a csődöt.Az Est Mediával kapcsolatban sokan arra számítanak, hogy az Opushoz vagy a Konzumhoz hasonló sztori készül, és egy ismert nagybefektető tölti meg tartalommal az üres céget. Pedig konkrét befektető még nincs is, a cég el sem kezdte keresni a megmentőt, de a vállalat korábbi vezetője, Balázs Csaba bizakodó. A Portfolio-nak adott interjúban elmondta, hogy szerinte akár már idén új nagytulajdonos szállhat be a cégbe.