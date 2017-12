Magyar hitelből épít buszgyárat Irán

Múlt heti hír volt, hogy 1000 Ikarus-buszt vesz Irán, ezzel párhuzamosan pedig Széles Gábor közölte, hogy összeszerelő üzemet is épít valamelyik helyi partnerrel. A bejelentésen Varga Mihály elmondta, hogy az Eximbank 162 millió dollárt (50 milliárd forint) különített el a gazdasági kapcsolatok előmozdítására, ebből pedig feltételezhető, hogy ez az a hitel, amiből a kiválasztott iráni partner elkezdené a buszgyártást - írja a 444.hu.Az iráni sajtó szerint a buszgyártás két éven belül indulna el, ami azt jelzi, hogy még tervek sincsenek a gyártáshoz, vagy a gyártókapacitáshoz. Széles Gábor beszélt orosz és kínai partnerekkel való együttműködésről is.Az elmúlt harminc évben miközben a magyar buszgyártás hanyatlott, addig Oroszország és Kína saját buszokat kezdett gyártani. Vagyis valóban lehet, hogy lesz kínai-magyar busz, csak már nem Magyarország, hanem Kína adja majd a technológiát, a magyar fél pedig valószínűleg csak valamilyen perifériát, például ajtót vagy széket gyárt majd.Az Ikarus-csoport októberben alapította meg a kínai partnerrel az Ikraus-Yinlong Járműgyártó Zrt.-t. A másik kínai buszgyártó, a BYD Komáromban évente 400 üzemet szerel össze a Nokia egykori üzemében. Magyar buszgyártás valójában nem létezik, évente mindössze néhány tucat buszról beszélhetünk. Az Ikarus-csoport az utolsó saját fejlesztésű és gyártású buszát 2003-ban adta el. Az Ikarus-csoporttal később több, a magyar buszgyártásban is érdekelt cég próbált meg összeállni, például a szeghalmi Auto Rad Controlle, de nem sok sikerrel. Jelenleg meglehetősen alacsony színvonalon és darabszámban képes a magyar ipar autóbuszt előállítani, ezt is úgy, hogy a fontos alkatrészeket meg kell vásárolni, vagyis inkább csak összeszerelés megy.