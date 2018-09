Magyar Mercedesekkel bővül a Mol Limo flottája

míg az Up és e-Up a havidíjas ügyfeleknek 66 forint/perc, az alkalmi felhasználók számára pedig 77 forint/perc tarifával áll rendelkezésre, addig az A-osztályú Mercedeseket percenként 99 forintért (havidíjjal), illetve 111 forintért (alkalmi felhasználók) lehet igénybe venni.

Online regisztráció, ingyenes foglalás okostelefonos applikációval;

A flottát 200 benzinüzemű és 100 elektromos VW Up alkotta induláskor, ez mostanra újabb 100 benzinüzemű Uppal, illetve most 50 benzines Mercedessel bővült (2020-ig megduplázzák a flottát);

A korábbi terv szerint a flotta évente 100 elektromos autóval bővül majd, 2021-re a flottában már csak elektromos hajtású autók lesznek;

Az elektromos autók töltése a Mol-kutak töltőin valósul meg;

Az ügyintézés nagyrészt online történik; 35 munkatárs intézi az autók kezelését, átirányítását, töltését, stb.

2020-ig a szolgáltatást Budapest közigazgatási határáig kiterjesztik, később más régiós nagyvárosokban is megjelennének vele.

Az ehhez szükséges fővárosi fejlesztések mellett a Next-E konzorcium tagjaként a Mol egy 252 darabból álló elektromos töltőhálózatot épít ki a régióban 2020-ig.

A szolgáltatás díjai Regisztrációs díj: 5 900 Ft

Havidíj: 990 Ft/hónap

Bérleti díj VW Up és e-Up havidíjas konstrukcióban: 66 Ft/perc

Bérleti díj Mercedes A havidíjas konstrukcióban: 99 Ft/perc

Bérleti díj VW Up és e-Up alkalmi felhasználás: 77 Ft/per

Bérleti díj Mercedes A alkalmi felhasználás: 111 Ft/perc

Várakozási díj: 15 Ft/perc

A Mol az új modellekkel prémium szolgáltatást indít szeptembertől, amelyekkel újabb felhasználói kört céloz meg. A havidíj tekintetében nincs különbség a VW és Mercedes modellek igénybevétele között, azonban a percdíjak eltérnek:A Mol Limónak jelenleg több mint 35 ezer felhasználója van, a félév alatt a szolgáltatást igénybe vevők mintegy 1,5 millió kilométert tettek meg a járművekkel. A sajtótájékoztatón Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, meglepte őket a Mol Limo szolgáltatás sikere.A szolgáltatási terület az elmúlt időszakban mintegy 10 négyzetkilométerrel 70 négyzetkilométerre bővült. A zónabővítés előfeltétele volt a megfelelő töltési infrastruktúra kialakítása, ezért a Mol a külső Váci úton található töltőállomásán is elektromos töltőegységeket alakított ki.A Mol 2018 januárjában indította el budapesti közösségi autómegosztó szolgáltatását, a Limót. A lépés illeszkedik a társaság 2016-ban bemutatott, 2030-ig szóló hosszú távú stratégiájába, amely egyebek mellett a fogyasztói szolgáltatások üzletág fejlesztésével - például a benzinkutak kiskereskedelmi értékesítési ponttá alakítása (Fresh Corner koncepció), e-mobilitás, autómegosztó szolgáltatás révén - diverzifikálja a Mol tevékenységét. A hazai olajtársaság a Green Go hasonló szolgáltatását követően szállt be a fővárosi carsharing piacra.A parkolási díj be van építve a szolgáltatási díjba; amikor a felhasználó kiszáll az autóból, a parkolási szolgáltatás azonnal elindul, és leáll, ha a használó visszaül a volán mögé. Az elektromos hajtású autók parkolása ingyenes Budapesten.Jörg Schmidt, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón azt mondta, büszkeséggel tölti el, hogy a Mercedes-Benz az új, részben Kecskeméten gyártott A-osztállyal csatlakozhat a szolgáltatáshoz. Míg Ratatics Péter úgy fogalmazott, a szolgáltatás pozitív tapasztalataiból kiindulva egyértelmű volt, hogy nem állnak le a fejlesztéssel.A Mol később Budapest mellett a szomszédos országok fővárosaiban is elindítaná a szolgáltatást. Azt is mérlegelik, hogyan lehetne Magyarország távolsági közlekedésére is kiterjeszteni azt.