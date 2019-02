Magyarok százezrei élnek magányosan: komplett iparágak nyerészkednek rajtuk

Mi van az egyedülállókkal?

Tízből kilenc szerelmes készül meglepetéssel párja számára Valentin-napon - derül ki a Szállás.hu felméréséből. A leggyakoribb ajándék a virág és a csoki, de minden harmadik pár utazással ünnepli szerelmét és népszerű ajándéknak számít egy közös vacsora is valamelyik jó hírű étteremben.Nem véletlen, hogy a hotelek és vendéglők különböző akciókkal várják a szerelmes párokat - korántsem csak február második hetében. Ugyanakkor az egyedülállókra nem nagyon gondolnak a magyarországi szálláshelyek: az egyedül érkezőknek is közel annyit kell fizetniük egy szobáért, mint a párban utazóknak, és az éttermekben is gyakran csodálkoznak, ha egy személyre szeretnénk asztalt foglalni.Miközben ma világszerte a szerelmet ünneplik, nem szabad elfelejteni, hogy rengeteg az egyedülálló. Számuk és arányuk Magyarországon 1970-től folyamatosan emelkedett, 2011-re megkétszereződött, majd fokozatosan csökkent.A 2016-os mikrocenzus adatai szerint(beleértve az özvegyeket, elváltakat is) Magyarországon. Vagyis a háztartások 30 %-ában egyetlen személy élt. (biztos nem akarsz egy egyszerű grafikont? és ha segítek?)

Egyre többen kérik az egyágyas szobát

Az ajánlatainkat úgy állítjuk össze, hogy szoba árra vonatkoznak, így mindenki igénybe veheti őket, függetlenül attól, hogy egyedül utazik vagy mással osztja meg a szobát. Mindenkire vonatkozik a csomagajánlat és a kedvezmény

Utazni egyedül?

Egyedül vacsorázni ciki?

Összehasonlításképpen: 2016-ban 1 millió 757 ezer családban élt együtt házaspár gyerekkel vagy gyerek nélkül, és 1 millió 87 ezer embernek volt élettársi kapcsolata.De vajon megjelennek a turizmusban az egyedülállók egyre növekvő rétegei? Kíváncsiak voltunk, a nagyobb szállodaláncok mit tapasztalnak, több-e az egyedül érkező vendég és milyen ajánlatokkal várják őket.- mondta, asales és marketing igazgatója. Arra a kérdésre, a foglalások adatai alapján van-e olyan időszak, amikor nő az egyedül érkező utasok száma, azt válaszolta,, a budapesti épületekben leginkább turistákat látnak vendégül, akik főként párban érkeznek, vagy üzletembereket, akik egyedül utaznak.A szállodalánc tapasztalatai alapján 2017-ről 2018-ra 9%-kal nőtt a kiadott egyágyas szobák száma, amit azonban főleg az üzleti szegmensben elért sikereiknek tudnak be, valamint a nagy létszámú sportrendezvényeknek, ahol a sportolók egyágyas szobát foglalnak, növelve ezzel az egyágyas foglalások számát.Már létezik olyan online szállásközvetítő, amely akciós wellness ajánlatokat kínál, kifejezetten egyedülállóknak. Kínálatukban szerepel például a szentesi, ahol elmondták, franciaágy van minden szobában, de ha valaki egyedül érkezik, kap némi kedvezményt. Ez azt jelenti, hogy 2 éjszaka 2 főnek reggelivel 29 900 forint, azonban az egyedülállóknak ugyanezért 24 850 forintot kell fizetniük. Vagyis 17 százalék kedvezményt kapnak az egyedül utazók.A kistelekiszintén szerepel az oldalon, ám közölték, náluk sincsen kifejezetten egyedülállóknak szóló csomagajánlat, de a kétszemélyes szobát 20 százalék kedvezménnyel adják ki az egyedül érkezőknek.Egy másik honlap említi a noszvaji, ami tökéletes lehet az egyedülállók számára. Érdeklődőként hívtuk fel a szálláshelyet, ahol elárulták, van egy kisebb tetőtéri szoba, ami egy személynek 8250 forintba kerül éjszakánként, két főnek pedig 11 000 forintot kell érte fizetnie (vagyis fejenként 5500 forintot). Ez azt jelenti, hogy itt 25 százalék kedvezményt kapnak a magányos utazók.Ezen az oldalon említik azis, ahol szezonon kívül 15 ezer forintért kínál szobákat az egyedülállóknak, míg a párban érkezőknek 22-25 ezer forintot kell fizetnie. Itt találtuk a legnagyobb, 32 százalékos kedvezményt, de érdemes észben tartani: fejenként így is olcsóban jön ki, mintha valaki egyedül veszi ki a szobát.Az általunk megvizsgált esetek is jól mutatják, egyedül nem éri meg szállodai szobát foglalni, mert az esetek döntő többségében a jól csengő kedvezmények ellenére isTöbb utazási iroda is működik, amelyik egyedülállóknak kínál utakat. Találtunk olyat, amelyik az egyágyas felár megfizetésének elkerülése érdekében úgynevezett "társítást" is vállal, vagyis az utazni vágyó egyedülállók mellé keres egy útitársat, akivel a szobán osztozhatnak.Ugyanez az utazási iroda jegyzi meg azt is, hogy az egyágyas szobák gyakran kisebbek, esetleg erkély nélküliek, mivel "a felár nem a kényelmesebb elhelyezésre, hanem a szobák egyszemélyes használatára vonatkozik".Ha valaki betér egy étterembe, vagy asztalt foglalna, rögtön adódik a kérdés: hány főre? Ha pedig a válasz az, hogy valaki egyedül szeretne vacsorázni, általában értetlen tekintettel találja szembe magát. Felhívtunk egy éttermet, amelyik ajándék desszerttel kedveskedik a náluk Valentin napkor fogyasztó vendégeknek. A kérdésre, miszerint egy főre is lehet-e foglalni és akkor is jár-e a meglepetés édesség, a válasz az volt, arra, hogy valaki egyedül foglaljon február 14-én, nem volt még példa, és az ajánlat is kifejezetten pároknak szól.

Magyarországon még sok helyen furcsállják, ha valaki egy főre foglal asztalt.

Nem csak február 14-én nem találni egyedülállóknak szóló akciókat, ellenben a párban érkezők választhatnak kétszemélyes előételt, vagy tálakat, kedvezményes áron.Külföldön viszont nem csak hogy egyáltalán nem kellemetlen élmény már egyedül vacsorázni egy jó étteremben - még Valentin napon sem, sok helyen inkább kiemelt figyelmet fordítanak az egyedül érkező vendégekre.Egy New York-i étterem, apéldául évről évre különleges menüvel kedveskedik az egyedülállóknak február második hetében. Idén Valentin napon 20 facér, elkötelezett Candy Crush játékost vár az étterem, ráadásul ingyen fogyaszthatják el a négy fogásos vacsorát, azt a játék gyártója fizeti.Az amerikaiétteremlánc is kifejezetten az egyedülállóknak szóló ajánlattal állt elő: azok a vásárlók, akik feltöltenek egy képet a volt párjukról az étterem honlapjára, kapnak egy kupont, amivel aztán 10 ingyen csirkeszárnyhoz juthatnak február 14-én. A szintén amerikaipedig ingyen sütivel kedveskedik a náluk fogyasztó egyedülállóknak. Ez a gyakolat egyébként jó eséllyel nem működhetne Magyarországon vagy Európában, a tavaly májusban élesedett GDPR szabályozás rostáján egy ilyen akció valószínűleg nem menne át.Az Egyesült Államokban egyébként már nagyon sok helyen kifejezetten nagy figyelmet fordítanak az egyedül érkezőkre. Az Eater magazin tavalyi összeállításából kiderül, hogy a New York-ibisztróban például egy pohár ingyen pezsgőt adnak az egyedül érkező vendégeknek., a két Michelin-csillagosséfje és csapata szintén nagyon odafigyelnek az egyedülálló vendégekre. Igaz, eleinte más állt ennek hátterében, mint most. Ugyanis gyanúsnak tartották az egyedül étkezőket, azt gondolták, esetleg Michelin-ellenőr az illető. Most már azonban minden vendéget megillet ez a kimagasló figyelem, olykor a vendéget még a konyhába is meginvitálják egy különleges fogásra.Nem csak az Egyesült Államokban gondolnak az egyedülállókra. A stockholmiétterem minden szerdán és pénteken úgynevezett szóló-esteket szervez. Finnországban sem néznek furcsán arra, ha valaki szólóban érkezik, de van egy hely, a, ami annyiban is különleges, hogy konyha sem üzemel, azok az egyedülállók költhetik el itt a vacsorájukat, akik nem szeretnének egyedül enni: tulajdonképpen ez egy közösségi tér, ahová mindenki rendelhet magának vacsorát a Wolt nevű alkalmazáson keresztül.Ázsiában sem gond, ha valaki egyedül szeretne étterembe menni: Dél-Koreában külön szó is van az egyedül evésre: honbap. Japánban is egyre többen étkeznek egyedül, korántsem csak egyedülállók. Egy 2018-ban készült, közel 2000 önkéntes részvételével készült felmérés szerint a válaszadók 35,5 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szívesen ennének másokkal, de olyan a munkabeosztásuk, hogy sokszor képtelenség a közös étkezést kivitelezni az ismerősökkel, családtagokkal.Nem meglepő tehát, hogy Japánban cseppet sem kínos egyedül beülni valahová, legyen az egy impozáns hotel étterme vagy egy ramenező.