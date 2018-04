Magyarország felkerült a napenergia világtérképre

Magyarország egy másik, szokatlanul fényes folt volt, ahol a beruházások értéke a 2016-os nagyon alacsony szintről 649 millió dollárra ugrott 2017-ben, nagyrészt a napenergiás fejlesztések szárnyalásának köszönhetően

Tavaly világszerte tovább emelkedett a megújuló energiaforrásokba áramló beruházások összege, és immár messze meghaladta a fosszilis energiahordozókét. A beruházások szárnyalása ráadásul a megújuló energiás technológiák folytatódó költségcsökkenése mellett valósult meg, vagyis a tiszta energiát termelő egységek telepítéseinek növekedése még a beruházások terén tapasztalhatónál is nagyobb ütemben történt. A legnagyobb beruházást a megújulók területén Kína hajtotta végre 2017-ben, elsősorban a napenergia masszív támogatásának köszönhetően; a globálisan üzembe állított új infrastruktúra csaknem fele az ázsiai országban valósult meg.Bizonyos országok egészen lenyűgöző mértékben tudták növelni a megújuló energiaforrások területére áramló beruházásaikat. Mexikóban 810 százalékkal 6 milliárd dollárra, Ausztráliában 147 százalékkal 8,5 milliárd dollárra, Svédországban pedig 127 százalékkal 3,7 milliárd dollárra nőtt a megújulós beruházások értéke. A (ma még) kisebb piacok között az Egyesült Arab Emírségekben közel harmincszoros ugrással 2,2 milliárd dollárra nőtt a beruházási összeg, míg Egyiptomban csaknem hatszorosára nőtt a területen befektett összeg 2,6 milliárd dollárra.A jelentés - ha nem is hosszan - , külön említést tesz a napenergia magyarországi előretöréséről is.- emeli ki a Bloomberg New Energy Finance-szal és a német kormány környezetvédelemért, a természetvédelemért és a nukleáris biztonságért felelős minisztériumával közösen jegyzett jelentés.Az ország pozitív kontextusban történő említése új jelenségnek számít a területen. A témában született hasonló anyagok korábban inkább a lemaradók között tettek említést Magyarországról (ha egyáltalán..), amely eddig a térségbeli országokhoz képest is gyengén szerepelt a napelemes kapacitások tekintetében. A támogatási rendszer változása, az olcsó finanszírozás és a technológia folyamatos költségcsökkenése nyomán azonban itthon is magasabb szintre lépett a háztartási, a közepes és a több tíz megawattos nagyobb erőművek telepítése, így a hazai napelemes névleges kapacitás a kilátásban lévő beruházások eredményképpen egy-két éven belül elérheti az 1000 MW-os nagyságrendet, Magyarország pedig elkezdheti felzárkózását a világtrendhez.A megújuló energiaforrások területére érkező globális beruházások összege 2 százalékkal 279,8 milliárd dollárra emelkedett. 2010 óta összességében 2200 milliárd, 2004 óta pedig 2900 milliárd dollárt fektettek be a területen. A kockázati és magántőke alapok befektetései 33 százalékkal 1,8 milliárd dollárra, rekord mélységbe süllyedtek - legutóbb 2005-ben volt hasonló mélységben a szám. Közben az eszközbeszerzések és refinanszírozások értéke 14 százalékkal 87,2 milliárd dollárra emelkedett, ami ugyancsak arra utal, hogy a megújuló energia szektor az érett stádiumba lépett, amelyet immár egyre inkább a nagy iparvállalatok, a közműcégek és az intézményi befektetők dominálnak.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018/UN

A feltörekvő gazdaságok (köztük egyebek mellett Kína, Brazília és India) összességében 177 milliárd dollárt fektetett be a megújulók területén, ami éves összevetésben 20 százalékos bővülés, és jelentősen felülmúlja a fejlett országok 103 milliárd dolláros beruházási összegét, ami viszont 19 százalékos visszaesést jelent 2016-hoz képest. 2015 után 2017 volt a második év, amikor a feltörekvő államok többet invesztáltak a területen, mint a fejlett országok.A megújulós beruházások 45 százaléka, 126,6 milliárd dollár értékben egyetlen országban, Kínában valósult meg. A beruházások zöme a napenergia területén valósult meg, ahol összességében 53 GW új termelő kapacitást állítottak üzembe tavaly, 86,5 milliárd dollár értékben (+58% 2016-hoz képest). Az Egyesült Államokban ugyanakkor nem kis részben a politikai bizonytalanságok miatt az előző évinél 6 százalékkal kevesebb, összességében 40,5 milliárd dollárnyi megújuló energiás beruházás jött létre. Európában ugyanakkor ennél is nagyobb mértékben, 36 százalékkal esett vissza a megújulós beruházások összértéke, 40,9 milliárd dollárra. A legnagyobb, 65 százalékos zuhanás az Egyesült Királyságban volt, részben a támogatások csökkenése miatt, de a fejlett piacok közül Németországban és Japánban is kétszámjegyű százalékkal kevesebb pénz áramlott a megújulókba tavaly, mint 2016-ban.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018/UN

Az egyes energiaforrások részesedése a beruházásokból így nézett ki 2017-ben.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018/UN

A tavalyi évben folytatódott a megújuló technológiák költségeinek csökkenése és hatékonyságának javulása. A közműszektor által megvalósított naperőmű fejlesztések teljes élettartamra számított költsége globális átlagban 15 százalékkal 86 dollár/megawattórára mérséklődött, így 2009 óta már 72 százalékkal zuhantak az árak.A tavalyi évben a megújuló energia projektek megvalósítására kiírt aukciókon rekord alacsony beszállítói ajánlatok születtek. Egy novemberi mexikói aukciót egy naperőmű beruházás 20,80 dollár/MWh-s ajánlattal nyert meg, míg egy szárazföldi szélerőmű projekt ennél is alacsonyabb, 18,60 dolláros termelői árat ért el. Az Egyesült Királyságban egy szeptemberi, a 2022-23-tól termelő, tengeri szélerőművi kapacitás megvalósítására kiírt aukción pedig a 2015-ösnél 50 százalékkal alacsonyabb áramárról szóló ajánlat nyert.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018/UN

2017-ben összességében 157 GW megújuló alapú áramtermelő kapacitást telepítettek világszerte, ami körülbelül 10 százalékkal múlja felül az előző évi 143 GW-ot, és messze meghaladja a mintegy 70 gigawattnyi, tavaly installált fosszilis kapacitást. A (fotovoltaikus) napenergia kapacitások tavaly 98 GW-tal, 38 százalékkal bővültek. A megújuló energiaforrások súlya a globális áramtermelésben 11 százalékról 12,1 százalékra nőtt 207-ben.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018/UN

Az újonnan telepített áramtermelő kapacitások területét is a napenergia dominálta 2017-ben.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018/UN

Az elektromos autók piaca 30 százalék körüli bővüléssel tavaly először lépte át az 1 000 000 darabot

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018/UN

A jelentés a várható jövőre vonatkozóan megjegyzi, a szektor kilátásait néhány bizonytalanság is árnyalja, például ma még kérdéses, hogy az állami támogatások visszaszorulása hogyan befolyásolja majd a befektetői aktivitást a területen. További kérdés, hogy a kamatok emelkedése milyen hatással lesz a megújuló energiás beruházásokra, amelyek költségei az elmúlt években jelentős részben a támogató alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően csökkent radikálisan.