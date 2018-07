Magyarország lemaradt: tízből csak hárman dolgozhatnak otthonról

A régiót tekintve Ausztria jár az élen, náluk már minden második megkérdezett dolgozik távolról, illetve rugalmas időbeosztásban, míg Csehországban és Lengyelországban Magyarországhoz hasonlóan kevesebb, mint a dolgozók egyharmada.

Világszerte még mindig hagyományos munkarendben, irodában dolgozik a munkavállalók 68%-a a Randstad Workmonitor első negyedéves felmérése szerint, ugyanakkor a munkavállalók 44 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kezdenek elterjedni a rugalmas lehetőségek mind a munkavégzés helyét, mind az időbeosztást tekintve.India és Kína járnak az élen, amihez minden bizonnyal jelentősen hozzájárulnak a nagy földrajzi távolságok. Magyarországon a munkavállalók 74 százaléka dolgozik hagyományos munkarendben, és mindössze 30 százalék tapasztal elmozdulást a rugalmasság irányába - mondta el Szokody Ágnes, a Randstad Hungary marketing menedzsere. - Pedig az idei Randstad Employer Brand Research megerősítette, hogy elhelyezkedéskor - különösen a Z-generáció számára - fontos szempont, hogy a kiszemelt vállalatnál van-e lehetőség rugalmas munkavégzésre."Maguk a munkavállalók több szempontból is támogatják a rugalmas munkavégzést. Tízből nyolcan egyetértenek azzal, hogy hozzájárul a munka és magánélet egyensúlyának biztosításához, emellett növeli a munka hatékonyságát, a kreativitást és az elégedettséget is. Ugyanakkor tízből négyen tartanak attól, hogy a távmunkát, illetve rugalmas időbeosztást megsínyli a magánéletük, hiszen összemosódik a munka és a szabadidő határa, így hivatalosan sosincsenek munkaidőn kívül. Ez leginkább a férfiakra helyez nyomást.A Randstad Workmonitor kutatásban megkérdezettek kétharmada - világszinten és hazánkban is - örülne, ha alkalmanként otthonról dolgozhatna. Ennek ellenére sok munkáltató még nincs erre felkészülve: a hazai dolgozóknak kevesebb, mint fele nyilatkozott úgy, hogy a vállalata minden technikai feltételt biztosít a home office-hoz. Magyarországon még csak minden ötödik munkahelyen rendszeresek a virtuális meetingek. Ezzel szemben Indiában és Kínában már tízből hét vállalatnál bevett szokás online meetinget tartani. Persze a munkavállalók között is vannak hagyománykedvelők: a magyar dolgozók 57 százaléka leginkább az irodában szeret dolgozni.A rugalmas munkavégzés feltétele a megfelelő hozzáállás is: a vállalatoknak meg kell bízniuk alkalmazottaikban, és kellő önállóságot kell biztosítaniuk számukra. Egyelőre a hazai munkavállalók kevesebb mint fele priorizálhatja szabadon a feladatait, a többségnek a vezetője szabja meg és osztja be a teendőit.