Magyarország megvillantotta új szuperfegyvereit: pusztító tankok, helikopterek, tarackok között jártunk

A politikus elmondta: 513 milliárd forintos honvédelmi költségvetésből gazdálkodik idén Magyarország, ebből 150 milliárd forint haderőfejlesztésre lesz fordítva.

Csütörtökön érkeztek meg a hétvégi haditechnikai bemutatóra az új honvédségi eszközök: többek közt Leopard 2A4-es és 2A7+ általános harckocsik és egy Panzerhaubitze 2000-es is legurult a szállítóeszközökről, az érkezésükről mi is tudósítottunk:Szombat reggel vette kezdetét a honvédelem napjának alkalmából megrendezett haditechnikai bemutató nyilvános része, a megnyitón Németh Szilárd honvédelmi miniszterhelyettes ismertette, hogy Magyarország rekordösszegű honvédelmi költségvetéssel készül a Zrínyi 2026 program megvalósítására.Korábban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elárulta, hogy Magyarország 1,6%-os GDP-arányos honvédelmi költségvetést tervez elérni 2020-ra, a NATO keretszerződésében elvárt 2%-ot 2023-ra teljesítheti Magyarország.Az eseményen bemutatkoztak a Honvédség régi és új eszközei: az osztrák Bundesheer egy Leopard 2A4-es tankot, míg a német Krauss-Maffei Wegmann gyár egy Leopard 2A7+ harckocsit és egy Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackot kölcsönzött az eseményre.

Osztrák Leopard 2A4-es. 12 ilyen harckocsit lízingel majd Magyarország gyakorlócélokra, míg meg nem jönnek a korszerűbb Leopard 2A7+-ok felváltani a régi T-72-eseket. Fotó: Portfolio

D-20-as vontatott tarack (balra) és egy PzH 2000-es önjáró tarack (jobbra). Miután a 2000-es évek elején szinte teljesen leszerelték a Honvédség tüzérségét, zömében aknavetők és D-20-as tarackok maradtak csak szolgálatban. A de facto deaktivált önjáró tüzérséget a PzH 2000-esek éleszik majd fel. Fotó: Portfolio

PzH 2000-es szemből. Fotó: Portfolio

A tankok mellett műszaki járművek is érkeztek: egy Leguan hídvetőt és egy WiSENT 2-es harckocsimentő járművet is megcsodálhattak a résztvevők.

WISENT 2-es nehéz műszaki mentő és akadályelhárító jármű. Fotó: Portfolio

A járművek közt megjelent egy sokak számára meglepetésnek számító, török gyártmányú többcélú, páncélozott terepjáró-páros is: egy Ejder Yalcin és egy NMS Yörük. Mindkét jármű a török Nurol Makina gyártmánya, elsősorban aszimmetrikus hadviselésre kifejlesztett, páncélozott, IED-védelemmel (improvizált robbanóeszköz) ellátott járművekről van szó.A török járművek beszerzéséről eddig nem sok nyilvános információt hallhattunk, így egyelőre nem tudni, hogy a Honvédelmi Minisztérium pontosan hány darabot és milyen célra tervez beszerezni ezekből. Korábban arról pletykáltak, hogy a magyar Gamma Zrt. Komondor nevű MRAP-ja látja majd el a Honvédség négykerekű, többcélú páncélosainak szánt feladatokat. A helyszínen megpróbáltuk kideríteni, ennek a fejlesztésnek mi lesz a sorsa és hogy mik a HM tervei a török járművekkel, erre azonban egyelőre nem kaptunk választ.

A török Nurol Makina Ejder Yalcin nevű járműve. Fotó: Portfolio

Ugyanaz hátulról. Érdekes, hogy nem a magyar hadijel szerepel a járművön, ezt a zászlót valószínűleg maguk a törökök festették rá, demonstrációs jelleggel. Fotó: Portfolio

Bemutatkozott a légierő is: az új Airbus H145M helikopterek mellett bemutatót tartottak a Gripenek, illetve a Mi-24-es és Mi-8/17-es forgószárnyasok is. Ezekről izgalmas videót is csináltunk, mellyel hamarosan külön is jelentkezünk.

Gripenek légi bemutatója. Fotó: Portfolio

A frissen nagyjavításon átesett Mi-24-es. Fotó: Portfolio

Érdekes bemutatót tartott a Vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár is: helikopterek támogatásával "semmisítettek meg" egy ballisztikus rakétát szállító menetoszlopot, majd légi úton evakuáltak. Az akcióban részt vettek az új Polaris-homokfutók és Humveek is.

Fotó: Portfolio

Az említetteken kívül még számos más eszköz is szerepelt a bemutatókon: a régi és új magyar gyakorló- és díszegyenruhák, a cseh licenc alapján gyártott kézifegyverek, az új svéd páncélelhárító, szállítójárművek és taktikai számítógépes rendszerek is. Ezekről és a bemutatóról hamarosan érdekes összefoglaló-videóval is jelentkezünk.Addig is, vasárnap még látogatható lesz az esemény.

Új sisakot, éjjellátót és egyenruhát is kapnak a Honvédek. Fotó: Portfolio

Helikopterpilóta sisakja a Csillagok Háborújából ismert Lázadó Szövetség hadijelével, háttérben az új H145M helikopter. Az esemény repülési parancsnokával videós riportot is készítettünk, mellyel hamarosan jelentkezünk. Fotó: Portfolio

Az eseményen - részben egy magángyűjtő jóvoltából -, számos régebbi haditechnikai eszköz is megjelent, ezen a képen egy szovjet gyártmányú 2K12 "Kub" önjáró föld-levegő rakétarendszer látható. Fotó: Portfolio