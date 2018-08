Magyarországnak fontos gázprojekt mentesül Trump szankciója alól

A Déli Gázfolyosó kivételét a szankciók hatálya alól az amerikai adminisztráció azzal indokolta, hogy az "energiabiztonságot és -függetlenséget biztosít Törökország és több európai ország számára" Oroszországtól.

Az azeri földgázt Oroszország megkerülésével Törökországba és Dél-Kelet-Európába szállítani hivatott vezeték tervezett kapacitása 16 milliárd köbméter/év. A Dél Gázfolyosóba szánt gáz a Kaszpi-tenger azeri vizein található Sah Deniz mezőből kerülne a vezetékbe. A mező fejlesztését a BP vezeti - amely kérelmezte is a szankciók hatálya alóli mentességet, a Sah Deniz projekt második fázisában azonban az iráni állami olaj- és gázvállalat, a NICO is rendelkezik egy 10 százalékos részedéssel.A gázfolyosó, illetve annak Magyarországgal való összekötése a magyar kormány számára is prioritás. Az útvonal kiépítése érdekében a Gazprommal a gázvezeték-hálózat korszerűsítéséről és összeköttetések építéséről szóló szerződést írt alá Magyarország is (Szerbia és Bulgária mellett) - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly nyáron tárgyalt Elmar Mammadyarov azeri külügyminiszterrel.A BP azonban egy másik földgáz-projektjére nem kapta meg a felmentést - írta az S&P Global Platts. Az északi-tengeri Rhum mező szintén a NICO-val közös tulajdonában van, a BP pedig már tavaly év végén kilátásba helyezte, hogy a szankciók függvényében értékesíteni részesedését a szintén brit Serica Energy számára.Az iráni energiaszektorra vonatkozó szankciók 2018. november 4-től tiltják az Iránnal való üzleti tevékenységet. Azon országok azonban haladékért lobbiznak, amelyek számára az iráni ellátás pótlása több időt vesz igénybe, és ennek megadására a washingtoni kormány hajlik is a hírek szerint. A szankciók célja a napi 2,3-2,5 millió hordós iráni olajexport teljes felfüggesztése, Kína és az Európai Unió azonban máris jelezte, hogy nem áll szándékában lemondani az iráni olajról, és a várakozások szerint India is igyekszik majd kibúvót találni ezalól. Márpedig ezek a fő felvevői az iráni olajexportnak, amelyek együttesen körülbelül kétharmadát tehetik ki a piacnak.