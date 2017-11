Magyarországon gyárthat motorokat a Peugeot

Kelet-Európában gyártana benzinmotorokat a PSA csoport

Egy francia lapértesülés szerint akár eg Opel-gyárban is megkezdhetik a motorgyártást

Gyártási helyszínként az eddig megjelent információk alapján akár a szentgotthárdi üzem is szóba jöhet

az osztrák Aspern, ahol 1450 alkalmazottal gyárt motorokat és váltókat az Opel,

a lengyel Tychy, ahol 480 alkalmazott dolgozik, és jelenleg is motorgyártás folyik

és a magyarországi Szentgotthárd, ahol motort, váltót és egyéb alkatrészeket gyárt az Opel.

Eredetileg azt tervezte a Peugeot, hogy új kapacitást hoz létre Szlovákiában évi 200 ezer benzinmotor gyártásához, a PSA csoport azonban úgy döntött, hogy inkább már egy meglévő kelet-európai Opel-gyárban készítene motorokat, írja a francia Les Echos. A PSA szóvivője nem nevezte meg pontosan az üzemet, és azt sem mondta ki, hogy Opel-üzemben kezdődik majd meg a gyártás, csak annyit mondott, hogy a csoport minden márkájának (Peugeot, Citroen, Opel) modelljei közös platformon készülhetnek. A szóvivő hozzátette, hogy a szlovákiai benzinmotor modul projektet feladták.Ha valóban az Opel egyik üzemében gyártanák a motorokat, akkor egyrészt szóba jöhet

Fotó: Opel

kelet-európai üzem

már jelenleg is motorgyártás zajlik az üzemben

ráadásul az Opelen belül az egyik legalacsonyabb bérköltséggel működik a magyar gyár.

A hír magyar szempontból is érdekes, hiszen akár a szentgotthárdi Opel-üzem is lehet az, amelyikben a PSA csoport a benzinmotorjait akarja gyártani, hiszen November elején írtunk arról , hogy rövid időn belül másodszor jelentették be, hogy az Opel szentgotthardi üzemében jelentős létszámleépítést hajtanak végre. Az üggyel kapcsolatban Kaszás Zoltán, az Opel Szentgotthárd szóvivője megerősítette, hogy a termelési volumen változásai miatt idén további csökkenés várható a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott létszámban. A "termelési volumen változása" a cégen belüli megrendelések csökkenését jelenti. Közismert: a motorgyár a különböző végösszeszereléssel foglalkozó üzemeknek szállítja az erőforrásokat, és ha kevesebb Opel-motorral szerelt jármű készül a PSA-Opel konszern üzemeiben, akkor csökken a megrendelések száma.A leépítések, illetve a teljesítmény visszafogásának híre nemcsak a munkavállalók körében keltett riadalmat, hanem az önkormányzatnál is, amelynek a cég közel 1,5 milliárd forint iparűzési adót fizet évente. Ez az összeg több mint fele a város - 2,6 milliárdos - éves költségvetésének. Nem csoda, hogy a település vezetése eközben vészforgatókönyvet készít elő. A legutóbbi testületi ülésen azon vitatkoztak, milyen helyi adót kellene megemelni vagy bevezetni, hogy a kieső iparűzési adót pótolják. Az egyik honatya szerint a kiesés az Opel által fizetett összeg 40 százalékát is elérheti.November elején azt írtuk, hogy a szentgotthárdi üzem hosszú távú működése csak úgy képzelhető el, hogyha sikerül megállapodni a franciákkal arról, hogy a jövőben az Opel-motorok helyett nálunk gyártsák a cégcsoport erőforrásait. További lehetőséget jelenthetne az is, hogyha a magyarországi üzemben készülhetnének a PSA csoport elektromos autóihoz az elektromotorok, vagy az elektromos hajtáslánc más elemei a jövőben. Ha valóban a szentgotthárdi üzemben gyártana motorokat a PSA csoport, az biztosíthatná a magyarországi üzem jövőjét.