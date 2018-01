Már csak a startlövésre vár a világ legnagyobb részvénykibocsátása

Február 5-én jön az év első Befektetői Klubja! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az Aramcóval szerezné vissza a vezetést Hongkong A masszív kínai tőzsdei befektetési potenciál ígérete miatt Szaúd-Arábia állami olajóriásának részvényeit végül a hongkongi tőzsdén (is) be fogják listázni - akkor is, ha a részvénykibocsátás első ütemben nem a városban valósul majd meg - mondta Charles Li, a helyi tőzsde vezérigazgatója a CNBC-nek. A Kínán belül speciális adminisztratív régiónak számító város számára azért is fontos lenne a gigászi részvénykibocsátás elnyerése, mert tavaly elveszítette első helyét a globális IPO-k, illetve az azokon bevont tőke nagysága alapján összeállított toplistán. 2017-ben az itt tőzsdére lépő társaságok összességében 15,6 milliárd dollárt tudtak bevonni, amivel Hongkong New Yorkot és Sanghajt követően a harmadik helyezést érte el. 2016-ban még 25,2 milliárd dollárral vezette a listát.

A részvénykibocsátás számos, ma még homályban lévő részlete között az egyik legfontosabb a tőzsdére lépés várható helyszíne, ami ugyancsak a szaúdi kormány döntésére vár a vezérigazgató szavai szerint. Az óriási nyilvános részvényibocsátásért folyó versenyfutásban a legesélyesebb jelöltek New York, London és Hongkong.A világ legnagyobb energiavállalata várhatóan egy 5 százalékos részvénycsomagot visz majd tőzsdére első lépésben, amely a társaság teljes piaci kapitalizációját a cég és a szaúdi kormány szerint 2 ezer milliárd dollár körül határozhatja meg, az elemzői becslések ugyanakkor ennél óvatosabbak, és leggyakrabban az 1 ezer milliárd dolláros számot említik.Az IPO kulcsjelentőséggel bír a szaúdi gazdasági reformtervekben; az ország igyekszik erősen olajfüggő gazdaságát diverzifikálni - egyebek mellett a megújuló energiaforrások szerepének növelésével, illetve a világ legnagyobb szuverén vagyonalapját kívánja létrehozni, ezekhez pedig a részvénykibocsátásból remélt bevételek jelentősen hozzájárulhatnak.