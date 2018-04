Már csak égette a pénzt Simicska médiabirodalma

Kedden jelentették be , hogy szerdán jelenik meg utoljára a Magyar Nemzet, a Lánchíd Rádió pedig éjfélkor elhallgat. Ugyan van még minimális esély befektetők bevonására , de egy ideig biztosan szüneteltetik majd a két médiatermék működését. Ennek apropóján a cégbíróságra leadott beszámolókból igyekeztünk feltérképezni az érintett médiaportfólió eredményeit idevéve a Hír TV-t és a Heti Választ is. A sajtóhírek szerint a tévécsatorna egyelőre megússza a felszámolást, de karcsúsításra kell készülnie, míg a Heti Válasz próbálhat befektetőt keresni magának, hogy elkerülje a bezárást. A beszámolókból 2016-os a legfrissebb elérhető, de ezekből is látszanak a fontosabb tendenciák.Az érintett cégek árbevételén jól látszik a 2015-ös törés azt követően, hogy Simicska Lajos tulajdonos és a kormány viszonya megromlott.

A most bezárt Magyar Nemzet forgalma 2014-ben még 3,1 milliárd forint volt, majd a következő évre 2,2 milliárdra, 2016-ra pedig 1,1 milliárdra esett. Vagyis két év alatt a harmadára csökkent a cég árbevétele. Hasonló volt megfigyelhető a Lánchíd Rádió esetében is, ahol majdnem 480 millióról 166 millióra esett a forgalom. A másik két Simicska-érdekeltség közül a Hír TV sem áll sokkal jobban, az egykor még 7 milliárd forint feletti bevétel már 2016-ra 2,7 milliárdra esett. A Heti Válasz helyzete egy kicsivel jobb, náluk "csak" a felére csökkent az árbevétel.

A fenti tendenciával a kiadások nem tartottak lépést, sokkal kisebb mértékben csökkentek, ami elsősorban a személyi jellegű kiadásoknak volt köszönhető, vagyis nem karcsúsítottak a cégek a csökkenő bevételek mellett, így 2016-ra mind a négy üzemi eredménye veszteséget mutatott. A legnagyobb, közel 1 milliárd forintos mínuszt a Magyar Nemzet halmozta fel, de a Hír TV is majdnem 770 milliós üzemi mínusszal zárta az évet.

Azt már láttuk, hogy nem voltak mindig veszteségesek a szóban forgó médiatermékek, Simicska Lajos tulajdonosként 2013-ig a Magyar Nemzetből és a Hír TV-ből is vett ki minden évben osztalékot. 2010-13 között ez az összeg a Nemzet esetében ez mintegy 900 millió forint, a Hír TV-nél pedig 1,6 milliárd forint volt. A legjobb évben, 2013-ban a két cég közel 900 millió forintos osztalékot tudott kifizetni. 2014 után Simicska a médiabirodalmából már nem vett ki osztalékot.

Az üzemi eredmény előbb említett romlása a mérleg szerinti eredményben is megmutatkozott: 2016-ra mind a négy vizsgált cég veszteséges lett, összesen 1,7 milliárd forintos mínuszt halmoztak fel. Ennek tetemes része a Magyar Nemzetre és a Hír TV-re esett.

Ahogy említettük, a 2017-es számok egyelőre nem nyilvánosak, elvileg május végéig kell publikálni őket. Azonban valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, hogy nem sokat javult a helyzet 2016-hoz képest, legfeljebb minimális megtakarítást lehetett elérni, ami kevés lehetett a jelentős veszteség fedezésére.