Már csak pár hetet kell várni az új iPhone-okra

Három új telefont dobhat piacra idén szeptemberben az Apple, mint 2017 óta minden évben. A tavalyi XS, XS Max és XR modelleket a Pro-verziók követik ősszel, amelyek legnagyobb újítása az lesz, hogy új kamerarendszert kapnak. Be lesz építve egy harmadik érzékelő, amivel széleslátószögű képeket és videókat lehet majd készíteni. Három képet készít majd egyszerre a telefon, amit mesterséges intelligencia fűz össze és javít ki. Javul majd a gyenge fényviszonyoknál készített képek minősége és már-már professzionális videószerkesztőt kapnak a telefonok.A vezeték nélküli töltés új szintre lép, nem csak a telefont lehet majd vezeték nélkül tölteni, de az új AirPod fülhallgatókat is úgy, hogy az iPhone Pro hátoldalán hagyja őket a felhasználó (hasonlóan ahhoz, ami a Samsung bevezetett idén a Galaxy telefonokhoz). Kívülről az új iPhone-ok nagyon hasonlóak lesznek a tavalyi modellekhez, annyi a változás, hogy a matt színek is megjelenhetnek a hátlapon és az ütéseknek ellenállóbb lesz a készülék. Az arcfelismerés több szenzort használ majd, amivel szélesebb területet lát be és így könnyebben fel lehet oldani a telefont.Mind a három készülék megkapja az új A13-as chipet, de egyik sem lesz még 5G-képes és OLED-kijelzőkkel lesznek felszerelve.Idén piacra dobott egy új középkategóriás iPad Air készüléket és egy iPad mini táblagépet az Apple, ezeknél jöhet frissítés az iskolakezdés után. Hasonló fejlesztéseket kaphatnak az iPad Pro-készülékek, mint az iPhone-ok, jobb kamera és gyorsabb processzor kerülhet bele.Az Apple Watch nagy újítása volt tavaly, hogy nagyobb kijelzőt kapott és egy új dizájnt, ehhez képest csak kisebb ráncfelvarrás jön idén, főként szoftveresen. Az AirPodokból tervez egy, a jelenlegi 159 dolláros modellnél egy drágább változatot az Apple, ami többek között vízálló lesz és fejlettebb lesz a zajszűrése, de csak jövőre dobhatja piacra őket az Apple. Készül egy, a jelenlegi 300 dollárosnál olcsóbb HomePod otthoni személyi asszisztens is, mert ez a változat nem fogy túl jól. Új laptopok is jönnek, az új MacBook Pro kijelzője nagyobb lesz a megszokottnál, 16 colos lesz átlósan.