Már egyesült Amerika két óriásvállalata, a kormány most visszacsinálná az egészet

David McAtee, az AT&T jogtanácsosa azt mondta csütörtökön, hogy meglepte a minisztérium döntése, és a vállalat kész megvédeni a bírósági döntést, amely - mint fogalmazott - "aligha lehetett volna alaposabb, tényekre jobban támaszkodó és jobban megindokolt".Hírügynökségek által megszólaltatott egyes jogi szakértők azon a véleményen vannak, hogy a kormánynak nem lesz könnyű dolga, ha rá akarja venni a fellebbviteli bíróságot Richard Leon döntésének felülbírálására.Az AT&T a második legnagyobb amerikai mobilszolgáltató. A bírói döntés nyomán nyolcvanötmilliárd dollárért vásárolta fel a Time Warnert, amelynek a tulajdonába tartozik a CNN-en kívül még például a Warner Bros filmstúdió és a HBO tévécsatorna.Az összeolvadást másfél évvel ezelőtt jelentették be, és tavaly év végére be kellett volna fejeződnie, de az amerikai igazságügyi minisztérium versenyhatósága nem engedélyezte az ügyletet, mert szerinte az "jelentősen sérti az amerikai fogyasztók érdekét, mert többet kellene fizetniük a televíziós szolgáltatás után, miközben csökken a választható csatornák száma". Richard Leon bíró azonban a hat hétig tartó per végén olyan döntést hozott június 12-én, hogy a versenyhatóság nem tudta megfelelően alátámasztani ezt az érvét.Az igazságügyi tárca akkoriban jelezte, hogy nem kéri a fúzió elhalasztását, amíg mérlegeli a bírói döntést, így a fúziót meglehetősen gyorsan, már két nappal a bírói döntés után, június 14-én le is bonyolították.Donald Trump elnök kiváltképpen ellenezte a felvásárlást, ami mögött az állhat, hogy a Time Warneré az elnökkel gyakran kritikus CNN hírtévé, amelyet Trump emiatt rendszeresen vádol hamis hírek terjesztésével.A bírói döntés az utóbbi évek egyik legfontosabbja a trösztellenes ügyekben, így jelentősen befolyásolhat bírói döntéseket más hasonló esetekben.