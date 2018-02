Már idén nyáron elindulhat a negyedik mobilcég

Jön a Digi

A Digi 2006 óta nyújt távközlési szolgáltatásokat Magyarországon, van internet-, TV- és vezetékes telefon-szolgáltatásuk, de a cég a mobilpiacra is belépne. Ez utóbbihoz kifejezetten drágán vásároltak több körben frekvenciákat, de szakértők szerint még a mostani frekvenciaállományuk sem elégséges ahhoz, hogy a Telekomhoz, a Telenorhoz vagy a Vodafone-hoz hasonló országos szolgáltatást nyújtsanak.A Digi 2014 szeptemberben lezárult frekvenciapályázaton 10 MHz frekvenciablokkot (2x5 MHz FDD, le és fel irány) vásárolt az 1800 MHz-es frekvenciasávon. A vételár 10 milliárd forint volt, amely már önmagában is kifejezetten sok pénz, főleg, ha ehhez hozzátesszük, hogy szakértők egybehangzó véleménye szerint kizárt, hogy ennyi frekvenciával országos lefedettséget érjen el a Digi, és bár roamingmegállapodáson keresztül használhatná a három nagy mobilcég valamelyikének hálózatának, ilyen egyeztetésekről, főleg megállapodásról nem tudunk. Bár a Digi hivatalosan 10 MHz tartományt birtokol, a valóságban (védősávok, csatornakiosztások stb. miatt) inkább csak 8,4 MHz az a tartomány, ami rendelkezésre áll, vagyis ekkora frekvenciaportfólióval az országnak nem túl nagy része fedhető le, kérdéses, hogy a fogyasztók elfogadják-e azt, hogy (roamingmegállapodás hiányában) az ország nagy részén egyszerűen nem tudnak majd mobilozni.De nem csak az 1800 MHz-es, hanem 2016-ban a 3400-3800 MHz-es sávban is bevásárolt a Digi, az új blokkokra akkor közel negyedmilliárd forintot költöttek. Ráadásul nem csak sok pénzt adott ki a cég, de szakértők szerint nem is túlságosan jó "minőségű" blokkokat vettek, ebben a sávban ugyanis a 3400-3600 MHz az értékesebb (ott akkor a Vodafone vásárolt be 649 millió forintért), a Digi viszont a 3600-3800 MHz-es sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultságot, az ott nyújtott szolgáltatások viszont többek között az időjárási változásokra is érzékenyebbek, vagyis összességében kevésbé jó minőségű szolgáltatást tesznek lehetővé (állítólag a hatóság sem fűzött nagy reményeket ahhoz, hogy ebben a sávban elkelnek a blokkok). Ez a frekvenciasáv egyébként arra alkalmas, hogy a szolgáltatók a vezetékes technológiájukat kiegészítve egy aggregációs hálózatba vigyenek át adatokat, jó példa erre egy folyó áthidalása ezeken a frekvenciákon vezeték nélküli megoldásokkal, ezen túlmenően ezekkel a frekvenciákkal a mobil bázisállomásokhoz is el lehet juttatni nagy mennyiségű adatot.A Digi az elmúlt években folyamatosan építette ki mobilhálózatát, országszerte bázisállomásokat épített, ami szintén arra utalt, hogy nem más szolgáltatónak passzolja tovább a frekvenciákat a Digi, mint amiről a korábbi pletykák szóltak, hanem valóban saját hálózat kiépítésén dolgozik.A három nagy hazai mobilszolgáltatóval, a Magyar Telekommal, a Telenorral és a Vodafone-nal folytatott beszélgetéseink alapján az iparági szereplők egyelőre kivárnak, kíváncsian várják, milyen hálózattal, milyen minőségű szolgáltatással, és főleg, mekkora lefedettséggel rukkol majd elő az új szereplő. Korábbi interjúnkban Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója arról beszélt hogy a magyar mobilpiacon már így is éles a verseny, és üzleti alapon nehéz megindokolni egy negyedik mobilcég létét egy olyan, relatíve kis piacon, mint a magyar. A távközlési szakemberek egyelőre azt is csak találgatják, hogy egyáltalán milyen hálózatot működtethet majd a Digi, elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy az új szereplő csak a sűrűbben lakott településekre lő, és ott nyújt mobilszolgáltatást, és nem is törekszik országos lefedettség elérésére.A Magyar Telekom az elmúlt években kifejezetten eredményesen működött, az eladósodottság és a készpénztermelés alapján akár jóval magasabb osztalékot is kifizethetne, mint amekkorát ténylegesen fizet, a menedzsment viszont rendkívül óvatos, részben azért, mert a következő években a magyar mobilpiac alaposan átalakulhat, az új belépők, mint a Digi, vagy egy állami mobilcég, de akár a Telenor egy új, és esetleg agresszívebb vezetés alatt alaposan átalakíthatja a piacot.