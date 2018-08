Már két hetet sem kell várni az új iPhone-okra

Az elemzői várakozások szerint három új telefont mutathat be szeptemberben az Apple, az egyik nagyobb kijelzőt kap, mint az eddigiek. Lesz egy olyan is, ami az iPhone X-hez hasonlóan a telefon széléig kihúzott kijelzőt kap, de nem OLED-kijelzőt, hanem a kevésbé költséges LCD-technológiát használja majd a társaság.Az Apple hivatalos meghívóján feltűnően sok az arany szín, ami miatt megindultak a spekulációk, hogy egy arany színű iPhone X-et is piacra dob a cég. Tavaly csak ezüst és szürke színben volt elérhető a legdrágább iPhone.

Forrás: Apple

A 9to5Mac technológiai oldal értesülései szerint az új csúcsmodell az iPhone XS nevet kapja majd és a telefonok mellett egy új Apple Watch is bemutatásra kerül.Nem nagy meglepetés a bemutató szeptemberi időzítése, évek óta szeptember második hetére teszi az eseményt az Apple. Nem sokkal ezután általában el is kezdődik az értékesítés, hogy az okostelefon-gyártók számára kiemelten fontos karácsonyi szezonra új telefonokkal készülhessen a cég.