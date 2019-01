Nagyot megy az olaj is 2019.01.04 18:04

Már 5 százalék körüli pluszban is állt a WTI és a Brent típusú olaj ára, az emelkedés részben annak tudható be, hogy a legfrissebb kínai és amerikai makroadatok alapján a befektetők kevésbé aggódnak a globális gazdasági lassulás miatt, de az is az árak emelkedését okozta, hogy a legfrissebb felmérések alapján az OPEC-országok jelentősen csökkenthették a kitermelésüket tavaly év végén, ami közelebb visz az olajpiac stabilizálódásához.