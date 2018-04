Már megint a szakadék szélén az S&P

2010 februárban támaszként,

aztán 2010 július-augusztusban már ellenállásként szolgált a mozgó,

2011 júniusban még megpattant a mozgóról az index,

augusztusban azonban masszívan elesett, így 2011 végén már ellenállás volt a mozgóátlag,

az azt követő, éveken keresztül tartó raliban többször pattant a mozgóátlagról az S&P 500,

2015 augusztusban azonban durván letört az S&P 500, 2015 végén is csak a mozgóátlagig tudott visszapattanni a részvényindex,

a 2016 eleji nagy esést követően azonban ismét a 200 napos mozgóátlag fölé kapaszkodott az S&P 500, azóta pedig több alkalommal is érintette az index a mozgót.

Tegnap már egyre távolabbinak tűnt, ma újra karnyújtásnyira került az S&P 500-nál a 200 napos mozgóátlag, ami a múltban elég jól működött támaszként és ellenállásként is. múlt héten már írtunk arról , mit is jelent ez a vonal, gyakorlatilag egy olyan indikátor, amit a befektetők kiemelten figyelnek, és aminek a segítségével könnyen beazonosítható a hosszútávú trend. Amíg emelkedésben az árfolyam fölötte marad, addig kitart az emelkedő trend, ha viszont masszívan aláesik, akkor fordulhat a trend. Főleg, ha a rövidebb, 50 napos mozgóátlag felülről keresztezi a 200 naposat, a halálkereszt masszív lefordulást vetít előre.Múlt heti cikkünkből az is kiderült, hogy az S&P 500-nál kifejezetten jól működött a múltban a 200 napos mozgó, a 2009 márciusi mélypont óta több alkalommal is találkozott az S&P 500 árfolyama a 200 napos mozgóátlaggal, és szinte minden alkalommal volt is valamilyen kölcsönhatás közöttük. A 2007-2008-as nagy tőzsdei zuhanás után először 2009 május-júliusban emelkedett újra a mozgó közelébe az árfolyam, akkor el is időztek egymás közelében, aztán júliusban onnan lőtt ki az index, azt követően pedig több alkalommal is érintette a mozgóátlagot az index,Ma újra a 200 napos mozgóátlag közelébe esett az árfolyam, sőt, át is tört rajta, jelenleg a mozgó 2594 ponton áll, miközben az árfolyam 2587 pontig esett. Vagyis újra előjöhet a para, hogy nagyobb esés várható a világ egyik legfontosabb részvényindexében.