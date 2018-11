Már megint ütik a kriptodevizákat

November közepén nagy esés kezdődött a kriptodevizák piacán, a Bitcoin kevesebb mint 3 hét alatt értékének több mint 40 százalékát elveszítette. Az elmúlt napokban kisebb rali indult, de a felpattanást ma újabb jelentős esés követte, a Bitcoin árfolyama közel 7 százalékkal újra 4000 dollár alá esett.

Nem csak a Bitcoin, hanem más kriptodevizák árfolyama is esett, az elmúlt egy napban a 10 legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz közül a legnagyobb mértékben, 11 százalékkal a Cardano árfolyama esett.

Forrás: Coinmarketcap

A Bitcoin Cash egy olyan kriptodeviza, amely a bitcoin fizetési hálózat elágaztatásával (hardfork) jött létre. Az elmúlt napokban az is bizonytalanságot okozott a kriptodeviza piacon, hogy egy újabb hardforkra került sor, amellyel a a Bitcoin Casht Bitcoin ABC-re és Bitcoin SV-re darabolták fel. A bizonytalanságot egyrészt az okozza, hogy az újabb feldarabolás megmutatta, mennyire megosztott az a közösség, amelyik a kriptodevizák fejlesztésén dolgozik, másrészt az sem egyértelmű, hogy a feldarabolás után melyik kriptopénzben érdemes kereskedni/befektetni, és a hardfork arra is újra rávilágított, hogy feldarabolással újabb és újabb kriptodevizák hozhatók létre, kérdés, mennyit ér egy instrumentum, amiből több feldarabolással gyakorlatilag végtelen mennyiség állítható elő.

Egyre nagyobbra dagad a botrány a Tether körül, az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot is indított a kriptodevizával kapcsolatban, amelynek a célja az, hogy kiderítsék, valóban a Bitcoin és más kriptodevizák árának felpumpálására használták-e a Tethert. A vizsgálatról szóló hír alaposan megijesztette a befektetőket.

A kriptodevizák kereskedése sok esetben kevéssé szabályozott piacokon zajlik, ami már önmagában is kockázatos, a befektetők ezt néhány napja újra megtapasztalhatták. Az OKEx nevű kriptodeviza piac a befektetők előzetes figyelmeztetése nélkül változtatott néhány kereskedési szabályon, ami miatt állítólag több millió dollárt buktak az ott befektetők. Bár az OKEx elnézést kért az ügyfeleitől, de sokan a platformról érkező rossz hírek miatt zárhatták pozícióikat a kirptodeviza piacokon.

Az elmúlt években egyre több kriptodeviza kibocsátásra (initial coin offerings, ICO) került sor, amelyek közül sok a tőkepiaci törvényekbe ütköző módon valósult meg. Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottság két olyan társasággal szemben is fellépett, amelyik ICO keretében gyűjtött forrást, és amelyeket arra kötelezett, hogy juttassák vissza az ICO-ban gyűjtött pénzt a befektetőknek. Ami sok kriptodeviza befektetőt megijeszthetett azon túl, hogy ezt a piacot is a korábbinál jóval szigorúbban ellenőrzi majd a felügyelet, az az, hogy a mostani döntések precedens értékűek, és a jövőbeni kibocsátások is sokkal szigorúbb ellenőrzés alá esnek majd.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője, Christine Lagarde a múlt héten a kriptodevizák jövőbeni szerepéről beszélt, arról, hogy az egyes jegybankok is kibocsáthatnak kriptodevizákat, a piacnak pedig a mostaninál jóval szigorúbban szabályozottnak kell lennie. Lagarde beszédébol az is kiolvasható, hogy a jövő a kriptodevizáké lehet, de nem feltétlenül a már kibocsátott kriptopénzeké, hanem azoké, amelyeket a jegybankok bocsátanak majd ki, ez is megijeszthette a kriptodevizákba befektetőket, és ráerősíthetett az eladási hullámra.

Az elmúlt hónapokban több olyan platform is létrejött, ahol a kriptodevizák árfolyamesésére is lehet spekulálni, ez a lehetőség is begyorsíthatja az esést, amikor rossz hírek érkeznek a kriptopénzekkel kapcsolatban.

Fontos még megemlíteni, hogy azért is gyorsult be az esés az elmúlt napokban, mert több kriptodeviza grafikonján fontos szintek törtek, ilyen például a Bitcoinnál az 5900 dollár körüli szint, ami az elmúlt hónapokban többször megállította az árfolyam esését. A héten már nem.

Korábban már összegyűjtöttünk több érvet is, ami miatt esnek az árfolyamok, ezek közül talán a legfontosabb az, hogy a szabályozói környezet folyamatosan szigorodik a kriptodevizáknál, de a befektetőket az is nyugtalanítja, hogy a New York Stock Exchange tulajdonában lévő cég, a Bakkt jövő év januárjára tolta annak a platformnak az elindítását, ahol majd Bitcoin határidős termékkel lehet majd kereskedni.Néhány érv még a kriptodevizák árfolyamesése mögé: