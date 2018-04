Már szinte csak nap- és szélerőművek épülnek az Egyesült Államokban

A megújuló és fosszilis energiaforrásokat illető legfontosabb jelenségekről bővebben is informálódhat a Portfolio június 7-i konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

2018 január-februárjában az Egyesült Államokban 1568 MW szél- és 565 MW napenergia termelő kapacitást installáltak, miközben mindössze 40 MW földgázos erőművi kapacitás jött létre.

Mindez arra utal, hogy a Donald Trump által folytatott, a megújulókkal szemben a fosszilis energiahordozókat favorizáló energiapolitika ellenére a nap- és szélenergia folyamatosan szorítja ki a szenes és gázos erőműveket a tengerentúli áramtermelésből. A szövetségi szabályozó ügynökség (FERC) jelentése szerint a tiszta energia technológiák költségeinek csökkenése olyan államokban is hatalmas megújulós beruházásokhoz vezetett, amelyek egyértelműen Trumpra szavaztak a 2016-os elnökválasztásban - írja a ThinkProgress A trend a következő években is folytatódhat. A 2021 márciusáig a FERC becslése szerint a tengerentúlon várhatóan megvalósuló 212 GW áramtermelő kapacitás 69 százaléka lesz megújuló alapú, döntően nap- és szélenergia termelő egység. Ugyanakkor a szénerőművek szerepe folyamatosan tovább csökken majd, nettó 15 GW-tal, a támogató iparági környezet ellenére is.Ha nem is a belföldi felhasználásban, a szén súlya egy tekintetben mégis bővült a tengerentúlon, ugyanis az energiahordozó exportja 61 százalékkal közel 100 millió amerikai tonnára emelkedett 2017-ben a megelőző évhez képest az Energiainformációs Ügynökség (EIA) statisztikája szerint. A bővülés egy 2012 óta tartó ereszkedő trendet tört meg, hosszan tartó emelkedésre ugyanakkor nem érdemes számítani, mivel az ázsiai és európai felvevő piacok szénkereslete a következő években a várakozások szerint érdemben csökken majd.