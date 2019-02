Másfélszeresére nőtt tavaly az Appeninn ingatlanportfóliója

2018 júniusában publikálta a 2022-ig tartó időszakra vonatkozó stratégiáját az Appeninn, a terv szerint a társaság a következő években dinamikus bővüléssel, elsősorban "A" kategóriás, prémium irodaházak, valamint kiskereskedelmi ingatlanok akvizíciójával és fejlesztésével hozna létre a befektetők számára hosszú távon is jelentős hozamot és stabil cash flow-t biztosító ingatlanportfóliót.A stratégia megvalósítása jól haladt a tavalyi év második felében, az Appeninn tulajdonában lévő ingatlanok száma 2018-ban több mint kétszeresére, 18-ról 41-re emelkedett. Ezzel együtt a bruttó kiadható terület 47 százalékkal, közel 63 000 négyzetméterről 93 000 négyzetméterre emelkedett az évben.A társaság többek között az Erste Alapkezelőtől 14,5 millió euróért akvirált 18 kiskereskedelmi ingatlant, amelyeket a Spar Magyarország bérel. Az Appeninn megszerezte továbbá Pro-Mut Hungária Kft. 75 százalékos üzletrészét, amivel a balatonvilágosi Club Aliga mintegy 37 hektár területű részének közvetett tulajdonjoga, valamint a fennmaradó mintegy 10 hektárnyi terület vagyonkezelői joga a társaság érdekeltségi körébe került. Az adásvétel értéke meghaladta a 14,1 millió eurót; a tranzakció 2019. január 28-án zárult.Az ingatlan-bérbeadásból származó árbevétel a stratégiában szereplő prognózis szerint a 2019-es évben is jelentősen növekedhet. Tomcsányi Gábor, az Appeninn vezérigazgatója a társaság kilátásaival kapcsolatban kiemelte, hogy a budapesti irodapiac növekedése, a kiskereskedelmi forgalom bővülése, valamint a kedvező finanszírozási környezet nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy a következő években hosszú távon is jövedelmező ingatlanportfóliót alakítson ki a cég - mind a méret, mind a minőség tekintetében. Tomcsányi Gábor azt is hozzátette, hogy a nyáron kitűzött időarányos célok megvalósításával a társaság jól áll, és a cég előreláthatólag a 2018-as és a 2019-es pénzügyi években is teljesíteni tudja azokat.