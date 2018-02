Máshogy emlékeznek a románok Szijjártó bukaresti útjára

semmilyen megállapodást vagy más kétoldalú dokumentumot nem írtak alá, amely Romániából Magyarországra irányuló gázexportra vagy bármilyen más új, az energiaszaktorban megvalósítandó projektre utalna.

Az európai szabályozás értelmében nem beszélhetünk kizárólagosan egyetlen irányba vagy országnak dedikált gázforrásokról vagy -infrastruktúráról - közölte a román külügy a helyi Business Review beszámolója szerint. A cikk emlékeztet rá, hogy az MTI hétfőn ismertette a magyar külgazdasági és külügyminiszter szavait (lásd a keretes írást), aki eszerint azt mondta "a felek megállapodtak arról, hogy Románia 2020-ra megteremti a Magyarországra irányuló gázexport műszaki feltételeit, 2022-től pedig lehetőség nyílik jelentős mennyiségű, a Fekete-tengeren kitermelt gáz Magyarországra szállítására, miután magyar vállalatok kötötték le a gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását."A román külügyminisztérium azt is hozzáteszi, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter bukaresti látogatása soránA projekt körül kétségkívül sok a furcsaság, és önmagában az is érdekes, hogy a románok miért csak három nappal a magyar miniszter nyilatkozata után reagáltak az elhangzottakra, amelyekről az MTI románul is beszámolt.A portál szerint Szijjártó február 4-i romániai látogatása rendkívül ellentmondásos volt. A magyar miniszter találkozott Teodor Melescanu külügyminiszterrel - aki először elutasította a találkozást - , valamint Liviu Dragneával és Calin Popescu Tariceanuval.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Teodor Melescanu román külügyminiszter találkozója Bukarestben 2018. február 5-én. (MTI/KKM)

Ezt írta az MTI Történelmi előrelépést hozhat Magyarország energiabiztonságában a magyar-román együttműködés - mondta az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bukarestben, miután találkozott Teodor Melescanuval, a román diplomácia vezetőjével.



A felek megállapodtak arról, hogy Románia 2020-ra megteremti a Magyarországra irányuló gázexport műszaki feltételeit, 2022-től pedig lehetőség nyílik jelentős mennyiségű, a Fekete-tengeren kitermelt gáz Magyarországra szállítására, miután magyar vállalatok kötötték le a gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását.



"Ez az első olyan alkalom az utóbbi néhány évtizedben, amikor Magyarország nagy mennyiségben tud gázt vásárolni új, nem Oroszországhoz köthető forrásból" - mutatott rá a külügyminiszter.



A román fél vállalta, hogy 2020-ig megépítik azokat a kompresszorokat, amelyek segítségével évente 1,75 milliárd köbméternyi gázt lehet majd Magyarországra szállítani, és 2022-re bővítik ki a kapacitást úgy, hogy évi 4,4 milliárd köbméter gázt vásárolhat majd az ExxonMobil és az OMV által kitermelt földgázból.



"Magyarország kormánya azt a döntést hozta, hogy megépítjük a városföldi központi magyarországi gázelosztó és a Vecsés között hiányzó gázvezeték-szakaszt, Vecsésre jön be ugyanis a magyar-szlovák összeköttetés így gyakorlatilag Magyarország az észak-déli gázfolyosó még hiányzó részét megépíti, hozzájárulva ahhoz, hogy végre ne csak kelet-nyugati irányú gázszállítás legyen lehetséges Közép-Európában, hanem a nemzetbiztonság miatt rendkívül fontos észak-déli is" - magyarázta a külgazdasági és külügyminiszter.

A portál emlékeztet, a BRUA projekt célja az európai országok gázellátásának diverzifikálása és energiabiztonságának növelése, a Kaszpi régióban, illetve a Fekete-tengeren megtermelt földgáz Közép- és Dél-Európai országokba történő szállításával.A projekt Bulgária viszonylatában egy 1,5 milliárd köbméter/éves kétirányú szállítási kapacitás kiépítését tartalmazza, míg Magyarország viszonylatában 1,75 milliárd köbméteres éves szállítási kapacitás kiépítéséről szólnak a tervek az első fázisban. A kapacitást a második fázisban 4,4 milliárd köbméterre bővítenék, azonban a második fázis sorsa bizonytalanná vált, mióta Magyarország, illetve a nemzeti transzportoperátor általános meglepetést keltve bejelentette , a vezetéket nem hosszabbítaná meg Ausztria felé, mint amiről az eredeti tervek szóltak. Ezzel szemben a vezeték Magyarországon végződne, ahonnan az osztrák gázelosztó központ helyett más országokba, Szlovákia, Ukrajna, Szerbia és Horvátország irányába valósulhatnak meg szállítások - írta a portál.Jelenleg a projekt első szakaszának előkészítését végzi a román Transgaz. A mintegy 550 millió eurós becsült teljes költségből 180 millió eurót az EU támogatása biztosíthatja.