Masszív csapkodás a tőzsdéken - Itt az idő pánikolni?

Nincs nagy baj

A Fidelity szakembereinek egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy az elmúlt hetekben látott tőkepiaci korrekció a piac működésének a része, sőt, sok szempontból üdvözlendő, hiszen remek vételi lehetőségeket is teremt. A mostanihoz hasonló volatilis időszakokban indokolt az óvatosság, de nem érdemes teljesen kivonulni a részvén, kötvény- vagy nyersanyag-befektetésekből, mert a pozíciók teljes zárásával a befektetők a nagyobb emelkedésekből is kimaradhatnak, az pedig a historikus példák alapján hosszútávon azt eredményezi, hogy az elért hozam jóval alacsonyabb lehet, mint ha végig "befektetve" maradtunk volna.Ráadásul több érv is amellett szól, hogy a globális gazdaság alapvetően egészséges, a gazdasági növekedés robosztus, a vállalatok jól teljesítenek, mérlegeik egészségesek. A világgazdaság szempontjából fontosabb országokban a beszerzésimenedzser indexek kiegyensúlyozott gazdasági növekedést vetítenek előre, az első negyedéves amerikai GDP-adat például kifejezetten masszív, közel 5 százalékos gazdasági növekedést mutathat az Egyesült Államokban. Sokan attól tartanak, hogy a kínai gazdaság növekedési üteme jelentősen csökkenhet, a beszerzésimenedzser index értékének, a kínai importnak vagy az olajfogyasztásnak az alakulása alapján azonban a növekedés üteme stabilan magas lehet. Vállalati fronton is kedvezők a kilátások, a legfrissebb elemzői várakozások alapján az amerikai és az európai vállalatok profitja is meredeken emelkedhet idén.

Koránt sincs minden rendben

Persze a Fidelity szakemberei sem zárják ki azt, hogy a vezető részvénpiacok a mostani szintekről további, akár jelentős esést szenvedjenek el, és talán nem volt másik olyan kifejezés, mint a "late cycle", vagyis, hogy a gazdasági és tőkepiaci ciklus utolsó fázisában járunk, vagyis nem kizárt, hogy hamarosan beköszönt a medvepiac, egyszerűen csak annyit mondanak a Fidelity elemzői és alapkezelői, hogy továbbra is érdemes keresni azokat az eszközöket, amelyek felülteljesítők lehetnek, és nem érdemes kihagyni a rali utolsó szakaszát, mert komoly hozamtól eshetnek el azok a befektetők, akik túl korán zárják a pozícióikat.Azonban érdemes tudatában lenni annak, hogy vannak már figyelmeztető jelek, indikátorok, amelyek arra utalnak, hogy a ciklus utolsó szakaszában vagyunk, és amelyek egy későbbi recessziós időszakra is figyelmeztethetnek. Többek között ilyen az amerikai autóértékesítés, amely historikus csúcsa közelében áll, és amely az elmúlt években jellemzően már csak stagnált, vagy az amerikai építőipar, ahol a lakó- és nem lakóépületek építési volumene is csökkent az elmúlt hónapokban. Ugyanilyen aggasztó az, hogy az ingatlanárak az elmúlt években több országban, például Ausztráliában, Svédországban, Svájcban vagy Kanadában is meredeken emelkedtek, ezzel egyrészt nehezebbé vált a lakhatáshoz való hozzájutás, másrészt több országban árazási buborékok alakultak ki. Szintén aggodalomra adhat okot, hogy a világ vezető jegybankjai az eszközvásárlási programjaikon keresztül az értékpapírok (állampapírok, eszközzel fedezett értékpapírok, vállalati kötvények, részvények) jelentős hányadát birtokolják, és mivel a következő években a jegybanki mérlegek zsugorodására lehet felkészülni, egyrészt az eszközvásárlási programok kifutásával hiányozni fognak a piacokról a jegybanki vásárlások, másrészt a jegybanki mérlegeken lévő értékpapírokat értékesíthetik is a központi bankok, ami pedig nyomás alatt tarthatja az árfolyamokat.

Mint ahogy veszélyes lehet a kínai lakossági adósságállomány gyors felfutása is, és az is, hogy az elmúlt években masszív felfutása volt a részvénypiaci ETF-eknek, amelyekbe néhány év alatt több százmilliárd dollárnyi tőke áramlott, amennyiben ez a folyamat megfordul, az masszív esést hozhat a tőzsdéken.És akkor még nem is beszéltünk a befektetők egyik legnagyobb félelméről, az infláció újraéledéséről, amire a jegybankok vélhetően kamatemeléssel reagálnak majd, az pedig alaposan átárazhatja a különböző tőkepiaci instrumentumokat. Itt azonban érdemes megemlíteni, hogy a Fidelity szerint a befektetők által leginkább figyelt amerikai jegybank kamatemelése fokozatos lesz, ami azt jelenti, hogy hosszabb időtávon emelkedhet az alapkamat, mint a korábbi kamatemelési ciklusokban, mivel az alapkamat emelése kevésbé lesz automatizmus, a jegybankárok sokkal inkább figyelemmel kísérik majd nem csak az amerikai, de a globális gazdaság növekedésének alakulását.Bár a vállalatok árazása még nem nevezhető feszítettnek, azért az is egy figyelmeztető jel, hogy az elmúlt években az árfolyamok emelkedését nem elsősorban a profitbővülés, hanem inkább az árazási szorzók emelkedése hajtotta.De nem csak rövid és középtávon látszanak problémák, több olyan hosszútávú trend látszik, ami aggaszthatja a befektetőket: a globális eladósodottság új csúcsra emelkedett, a társadalom minden fontosabb régióban elöregedő, a társadalmi egyenlőtlenségek erősödnek.

Érdemes kitartani

A Fidelity szakemberei szerint a gazdasági és tőkepiaci ciklusnak a kései szakaszában is érdemes olyan eszközöket tartani, amelyekkel a jelenlegi, relatíve magas gazdasági növekedésből profitálhatunk. Így volt ez az elmúlt öt évben is, miközben 2012-ben több nagy elemzőház és ismert befektető is kongatta a vészharangokat, és arról beszéltek, hogy hamarosan kezdődik a tőkepiaci esés, a részvénypiacok csak emelkedtek, akik akkor lezárták a pozícióikat, azok komoly hozamról maradtak le.

A Fidelity Multi Asset csapata továbbra is felülsúlyozza a részvényeket, ezen belül azonban régiónként szelektál, az európai részvényeket felülsúlyozzák, az ázsiai, a japán és a feltörekvő piaci részvényeket egyenlő súlyozáson tartják, a brit és az amerikai piacot viszont alulsúlyozzák. Mivel a Fidelity szakemberei arra számítanak, hogy az infláció tovább élénkül, a kötvények közül elsősorban az inflációkövető papírokat súlyozzák felül, a bóvli kötvényeket egyenlő súlyozáson tartják, az állampapírokat viszont alulsúlyozzák.

A Fidelity szakértői szerint a részvénypiacokon érdemes arra is felkészülni, hogy nagyobb kilengések mellett évekig tartó oldalazás jön, mint amilyen volt például a Dow Jones esetében az 1970-es évek közepétől a 80-as évek elejéig, vagy egy eléggé extrém példaként a japán tőzsdén az 1990-es évek elejétől napjainkig.

