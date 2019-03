Masszív emelkedés a tőzsdéken

Mi történt hétfőn a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Ázsiában javult a részvénypiaci hangulat hétfőn, a0,5 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 1 százalékkal került feljebb, az európai részvényindexek is emelkedtek, míg a magyar tőzsde 1,3 százalékos erősödéssel zárta a hétfői kereskedést. A hazai blue chipek közül 2,5 százalékos erősödésével azteljesített a legjobban, a részvény 12 100 forinton zárt, ami új történelmi zárócsúcsot jelent.A tegnapi amerikai kereskedésben a Boeing zuhanása először lerántotta a blue chipeket tömörítőindexet, viszont a technológia szektor szárnyalásának köszönhetően végül pluszba fordultak az irányadó amerikai indexek. A hét első kereskedési napját végül emelkedéssel zárták az amerikai indexek, a Dow 200 pontot, vagyis 0,8 százalékot erősödött a Boeing esése ellenére, az1,5 százalékos, a2 százalékos pluszban zárt.Az amerikai indexek szárnyalása lendületet adott ma reggel az ázsiai tőzsdéknek is, a Nikkei 1,8, a kínai Shanghai Composite 1,1 a hongkongi hang Seng 1,4 százalékot emelkedett. Az európai határidős indexek állása alapján a nyugat-európai tőzsdéken is pluszos nyitás jöhet, a DAX futures 80 pontos pluszban tartózkodik.Ma a Brexittel kapcsolatos hírekre figyelhetnek a befektetők, este a brit parlament szavaz a megállapodásról. A friss hírek szerint jogilag kötelező erejű biztosítékokat fogadott el a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír pótmegoldás ügyében hétfő éjszakai strasbourgi találkozóján Theresa May brit kormányfő és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, és ezek lehetővé tehetik az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválását.

Mire érdemes ma figyelni?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Ami a magyar tőzsdét illeti, az CIG Pannónia és az OTP részvényeit lesz érdemes figyelni a zárás óta érkező hírek kapcsán. Aalaptőkéjének leszállítását javasolja az igazgatóság a 2019. évi rendes közgyűlésnek. A tőkeleszállítást a részvények névértékének csökkentésével vinné véghez a cég, a részvényesek pedig osztalék helyett egy magasabb összegű tőkejuttatást kapnának. Azközgyűlési meghívójából pedig az derül ki, hogy a napirendi pontok között szerepel az alapszabály módosítása, amit ha elfogad a közgyűlés, abban az esetben az igazgatóság dönthet úgy, hogy az elnöki és a vezérigazgatói tisztséget külön személy tölti majd be a jövőben.Kedden publikálja az MNB a hitelintézetek negyedik negyedéves prudenciális adatait, melyekből kiderül, hogyan muzsikáltak a magyar bankok 2018-ban. A nagyobb szereplők már közzétették saját számaikat, az OTP tőzsdei jelenléte miatt adta ki negyedéves jelentését, ennek ellenére érdekes lesz az egész bankrendszer szempontjából a jegybank adata is. Amerikában inflációs adatot publikálnak kedd délután, várhatóan este pedig a brit parlament szavaz a Brexit-megállapodásról.