Mást küld maga helyett Zuckerberg a brit parlament elé

Amikor múlt héten kirobbant a botrány, miszerint a brit politikai elemzőcég 50 millió felhasználó Facebook-profiljához férhetett hozzá úgy, hogy azok nem is tudtak róla, sokan válaszokat követeltek a Facebooktól, hogy ez hogyan történhetett meg. Köztük Damian Collins, a brit parlament digitalizációért, a médiáért és sportért felelős bizottságának elnöke is, aki felkérte Mark Zuckerberget, hogy ő, vagy egy cégvezető jelenjen meg a törvényhozók előtt ésMárcius 26-ig adtak határidőt a válaszra, a Facebook hétfőn levélben értesítette a brit parlamentet a döntésről. A Facebook eddig sem a gyors reakcióról volt híres az ügyben, Mark Zuckerberg 5 napnyi hallgatás után szólalt csak meg és kért bocsánatot.A meghallgatásnak egyelőre nincs meg az időpontja, de a brit parlament húsvét után szünetet tart, legközelebb április 16-án ül majd össze. Collins hozzátette, hogy még mindig szeretné hallani Mark Zuckerberg magyarázatát is, akár egy videós bejelentkezésen keresztül, ha személyesen nem tud megjelenni - írja a CNBC.