Meddig eshet még a Nyomda?

Fontos támaszzóna közelében jár a Nyomda

Ismét izgalmas az ANY Biztonsági Nyomda grafikonja, az árfolyam az osztalékszelvény nyári levágása után tovább esett, megtörve ezzel a részvény emelkedő trendjét. Az esés az elmúlt hetekben is folytatódott, a Nyomda részvényei számára a trend rövid távon immár lefelé mutat, az árfolyam pedig kiemelt támaszzónához érkezett meg, ami meghatározó lehet a folytatás szempontjából.A Nyomda augusztusi, második negyedéves gyorsjelentése összességében vegyes képet mutatott, bár a társaság által közzétett vegyes számok és a menedzsment optimista várakozásai után az eladói nyomás átmenetileg mérséklődött, az árfolyam ezt követően azonban tovább esett. A Nyomda árfolyama az elmúlt napok folyamán egy éve nem látott mélypontra esett, bár ezután a részvényt visszahúzták, az árfolyam azonban továbbra is az 1255 és 1245 forint közötti támaszzóna közelében jár, ahonnan az elmúlt hónapokban kétszer is sikerült fordulnia a Nyomda részvényeinek.

Felemás lett a második negyedév

A Wood elemzői tartásra ajánlják a Nyomdát

Mit mutat a technikai kép?

A Nyomda augusztusban tette közzé második negyedéves beszámolóját, amely összességében felemás képet mutatott, a társaság nettó árbevétele 19,9 százalékkal 7,9 milliárd forintra bővült a második negyedévben, különösen jól teljesített a kártyagyártás, ami 47 százalékkal magasabb árbevételt generált, míg a Nyomda stratégiai termékszegmensei közül a biztonsági termékek bevételei 29 százalékkal nőttek.Bár a bevételnövekedés kétszámjegyű volt a negyedévben, a bővülés főként a gyengébb profitabilitású termékek volumennövekedésének volt köszönhető, ennek következtében az üzemi eredmény és az EBITDA is visszaesett, a társaság üzemi eredménye 4,7 százalékkal 484 millió forintra, míg az EBITDA 1,6 százalékkal 762 millió forintra csökkent a második negyedévben. A nettó eredmény mindemellett növekedett, a vállalat nyeresége 5,5 százalékkal 306 millió forintra nőtt a második negyedév folyamán.A felemás negyedév ellenére is kedvezően ítélte meg a vállalat kilátásait a menedzsment, a társaság vezérigazgatója kiemelte, hogy a Nyomda első féléves árbevétele csupán kevéssel maradt el a cég hat évvel korábbi, teljes éves árbevételétől, Zsámboki Gábor szerint a Nyomda stratégiai termékeivel jelenleg is olyan szakmai tudást birtokol, amellyel a vállalat megalapozza a következő évek növekedését is.A Nyomda augusztusi, első féléves gyorsjelentését a társaságot követő Wood elemzői értékelték, az elemzőház kiemelte az erős bevételnövekedést, azonban az árbevétel növekedése mellett is romlott a profitabilitás, a bruttó fedezet 22,9 százalékos lett a második negyedévben, szemben a korábbi év hasonló időszakának 32,8 százalékos értékével.A bevételek mellett a költségek is növekedtek a negyedév folyamán, azonban az anyagköltségek és a személyi jellegű költségek is kedvezőbben alakultak a Wood előrejelzésénél. Bár a negyedéves EBITDA csökkent, azonban így is meghaladta a Wood elemzőinek előzetes várakozásait, az elemzőház mindemellett megjegyezte, hogy a Nyomda a forint gyengülése miatt jelentős árfolyamnyereséget realizált a második negyedében, amit az EBITDA is tartalmazott.A társaság második negyedéves gyorsjelenését összességében semlegesen értékelték az elemzőház szakértői, a Wood elemzői kedvelik a Nyomda részvényeit a társaság stabil és diverzifikált bevételei, a cég növekvő külföldi kitettsége és az erős osztalékprofil miatt. A Wood elemzői tartásra ajánlják a Nyomda részvényeit, 1406 forintos célárfolyam mellett, ami közel 13 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény keddi záróárához képest.A Nyomda részvényei 2017. januárjától idén májusig 25,5 százalékkal kerültek feljebb, azonban az árfolyam nem tudta leküzdeni az 1448 forintos ellenállást, amelyről tavaly nyáron egyszer már lefordult a papír, a csúcstámadást májusban lecsorgás, majd az osztalékszelvény nyári levágását további esés követte. Az árfolyam emelkedő trendje megtört, a hetes grafikonon kirajzolódó alacsonyabb csúcspontok és alacsonyabb mélypontok alapján a trend rövid távon immár lefelé mutat a részvény számára.Az árfolyam az elmúlt hetekben kiemelt támaszzóna közelébe érkezett meg, az 1255-1245 forintos tartományból tavaly decemberben és idén májusban is fordulni tudott az árfolyam, és a Nyomda 2016 év végi és a tavaly júniusi csúcsára húzott Fibonacci kiterjesztéséből az 50 százalékos is pontosan ebbe a zónába esik.Amennyiben a Nyomda lefelé tör ki az 1255 és 1245 forint által határolt támaszzónából, a következő megállót a lélektani 1200 forintos szint jelenti, míg a következő, meghatározó támaszzónát az 1150-1130 forintos tartomány jelentheti a Nyomda számára.Bár érdemes megemlíteni, hogy heti bázison az árfolyam hamarosan túladott tartományba érkezhet meg, a jelenlegi szintekről felfelé mozdulva el, az 1290 forintnál található 50-napos mozgóátlag jelenti az első ellenállást, majd a következő megállót a júliusi rés aljánál található 1355 forintos szintre és a 200-napos mozgóátlagra érdemes figyelni a későbbiekben.