Meddig tart még a pánik a tőzsdéken, és mit érdemes most venni?

Zsiday Viktor, tőkepiaci szakember

Gyurcsik Attila, Accorde Alapkezelő befektetési igazgató

Elek Péter, Dialóg Alapkezelő portfóliómenedzser

A tőzsdei esés mögötti legfontosabb indok az, hogy kihúzták a dugót, vagyis a nagyobb jegybankok az eszközvásárlási programok kifutásával elkezdték visszaszívni a pénzt a tőkepiacokról. Az amerikai jegybank eszközvásárlási programja a portfolio balance channel mechanizmuson keresztül úgy működött, hogy a jegybank kötvényeket vásárolt, amivel a kötvénypiacról kiszorította a befektetőket, akik más eszközökbe fektettek, amely eszközöknek az árazása megemelkedett, így végső soron a jegybankárok egyszerre több piacon is eszközárbuborékot hoztak létre. Ez a folyamat azonban az elmúlt hónapokban megfordult, október elején lecsökkent az Európai Központi Bank pénznyomtatási üteme, és megnőtt az amerikai jegybank pénzvisszaszívási üteme is, vagyis a nagy jegybankok egyre nagyobb mértékben vonják ki a likviditást a piacokról, vagyis a Bernanke által emlegetett portfolio balace channel fordítva működik, ez pedig végighullámzik az összes piacon, a hatásait először például az argentin és a török tőkepiacokon láthattuk. Ez a folyamat néhány hónapos időtávon fenn fog maradni, fogy a likviditás a piacokról, amelyek ráadásul össze vannak kötve. Ezt láthatjuk a kötvénypiacokon is, az amerikai kötvényhozamok emelkedése feljebb húzta az európai, és azon belül az olasz kötvényhozamokat is, és akkor felmerül az a kérdés, hogy hogyan finanszírozza Olaszország az államháztartását.Zsiday szerint a bear market elkezdődött, és addig fog tartani, amíg kellően sokat nem esnek a tőzsdék ahhoz, hogy megijedjenek a jegybankok, de ahhoz komolyabb problémáknak kell jelentkezni a tőkepiacokon. Amíg pénzvisszaszívás van, addig mindig fog hiányozni valamelyik tőkepiacról a pénz. Zsiday szerint a részvénypiacokon láttuk a csúcsokat, a következő egy évben nem lesznek magasabban az árfolyamok. A szakember szerint cash is king, vagyis ilyen időszakban készpénzt érdemes tartani, nincsenek igazán defenzív eszközök, például defenzív részvények sincsenek. Egészen addig érdemes likvid eszközöket tartani, amíg a fontosabb döntéshozók megijednek és reagálnak a tőkepiaci esésre. A helyzet megoldása azért nehéz, mert az amerikai gazdaságpolitika nehéz helyzetbe manőverezte magát: a munkaerőpiac évtizedek óta most a legszűkebb, a kapacitáskihasználtság magasan áll, erre érkezett meg az amerikai költségvetés stimulusa, ami nagy valószínűséggel inflációt gerjeszt, vagyis a Fednek továbbra is kamatot kellene emelnie.Elsősorban a technológiai részvényekben látható korrekció, ezek a papírok voltak az elmúlt időszak emelkedésének vezetői, most azok esése húzza lefelé a tőzsdéket. A technológiai részvények árazottsága a dotcom lufi óta nem látott szintet ért el, persze nincsenek még olyan magas árazottságok, mint amik akkor voltak, de a fontosabb árazási mutatók alapján már bőven meghaladtuk a 2008-as szintet a technológiai részvényeknél. A létező világok legjobbikát árazták a befektetők ezeknél a papíroknál, de vannak már baljós árnyak, mint például az emelkedő kamatkörnyezet, a globális kereskedelmi háború réme vagy a növekvő üzemanyagárak negatív hatásai, amik a létező legjobb világnak a biztos bekövetkezését megkérdőjelezik. Ráadásul a technológiai szektor vállalatainak részvényeiben extrém optimizmus és felülárazás alakult ki, amikor pedig egyszerre akar eladni mindenki, akkor egyszerűen szűk lesz az az ajtó, amin mindenki egyszerre szeretne kijutni.Viszonylag ritkák mostanában a nagyobb esések a tőzsdéken, amikor pedig ilyen nagyot esnek a vezető részvényindexek, akkor ritkán állnak fel egyből, a következő időszakban magas volatilitásra érdemes felkészülni. A tegnapi esésben az is benne van, hogy a piac az elmúlt években arra tanította meg a befektetőket, hogy minden esést meg kell venni, és akik az első 4 százalékos esést megveszik, azok szépen kereshetnek rajta, most azonban néhány nap esés után nem felpattanás, hanem az esés begyorsulása következett, ez is megijeszthette a befektetőket. Gyurcsik szerint egyelőre még nincs itt a világvége, a technológiai szektor helyett lesznek majd más szektorok, amelyek érdekesek lesznek, talál majd a piac más vezetőt, lehetnek ilyenek az európai vagy a feltörekvő piacok.Ilyen volatilis időszakban érdemes egyet hátrébb lépni, lesznek még jobb vételi lehetőségek a piacokon. A kelet-európai részvényeket a mostani esésben is alaposan megütötték, Gyurcsik szerint a régió részvénypiacai nem drágák, amikor megnyugszik a helyzet, lehet majd kifejezetten olcsó részvényeket találni akár a magyar, akár például a román részvénypiacon.Elek Péter szerint a nagy szerdai után érdemes lehet néhány napot várni, hogy kiderüljön, az esés egy piaci korrekció csupán vagy egy esetleges trendforduló kezdete. A Dialóg Alapkezelő portfóliómenedzsere kiemelte, hogy az amerikai részvénypiacokon februárban láthattunk utoljára jelentősebb korrekciót és az év eleji esés sem múlt el egyetlen nap alatt. Elek Péter véleménye szerint nem érdemes a piac alját keresni és egyelőre érdemes kivárni a vételi pozíciók felvételével.Az esést kiváltó lehetséges okokkal kapcsolatban Elek Péter úgy véli, hogy az esést okozó szikrát az amerikai állampapír hozamok emelkedése válthatta ki, mindemellett azonban a szakértő úgy vélte, hogy az esés mögötti valódi okot az USA által folytatott kereskedelmi háború jelentette. Elek Péter szerint a Trump-adminisztráció gazdaságpolitikája az amerikai cégekre is negatív hatást gyakorol majd, és a befektetők egy része valószínűleg az elmúlt időszak folyamán átértékelte a kereskedelmi konfliktussal kapcsolatos várakozásait, azonban a globális egyensúlytalanságokat nem lehet kereskedelmi háborúval feloldani, a problémákat tárgyalásokkal szükséges rendezni.Elek Péter szerint a februári korrekciót követően folyamatosan emelkedtek a tengerentúli tőzsdék, a szerdai esés pedig egy szükséges korrekciót jelenthet az elmúlt hónapok masszív emelkedése után. A szakértő szerint a fundamentumok jók, a vállalati eredményvárakozások kedvezőek, ezért összességében lehet még tér az amerikai részvénypiacok további emelkedése előtt, abban az esetben, ha a kereskedelmi háborús feszültség érdemben mérséklődni tudna.Bár Elek Péter arra számít, hogy részvénypiacok hamarosan megnyugodhatnak, és nem hiszi, hogy a hosszú távú kilátások elromlanának, azonban, ha mégis egy trendforduló kezdetét látnánk, akkor a későbbiekben Elek Péter szerint részvények helyett inkább készpénzt érdemes majd tartani.