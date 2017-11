Még csak most jöhet az igazi rali, 40 ezer dollárt érhet egy bitcoin

Michael Novogratz, a Fortress Investment Group volt makro portfoliómenedzsere szerint 2018 végére a bitcoin ára könnyen elérheti a 40 ezer dollárt...

Optimista

Hatalmas ralin van túl a bitcoin, árfolyama újabb és újabb csúcsokat döntöget, jelenleg már 9800 dollárt ér a szuperpénz, ami azt jeleni, hogy csak az elmúlt hónapban 45 százalékot (!) emelkedtek a jegyzések. Ezzel páruzamosan természetesen a piaci kapitalizáció is kilőtt, a digitális valuták teljes piaci kapitalizációja mára már meghaladta a 300 milliárd dollárt.

Pesszimista

Nem azt mondom, hogy a bitcoin egy átverés. Viszont nem is értik annak működését, így csak azért vesznek bele, mert nem akarnak kimaradni a legújabb őrületből

Ennek ellenére Michael Novogratz, a Fortress Investment Group volt makro portfoliómenedzsere szerint (aki épp egy 500 millió dolláros kriptoalap elindításán ügyködik) még messze nincs vége a ralinak, véleménye szerint jövő év végéig a bitcoin ára el fogja érni a 40 ezer dollárt, míg az ether akár 1500 dollárig is emelkedhet.Novorgatz a CNBC műsorában beszélt a kriptopénzekről, szerinte a ralit egyrészt az fűti, hogy Ázsiában ugrásszerűen növekszik a kereslet a bitcoin iránt, a másik pedig a kínálatban rejlik . Mivel a bitcoin kínálat 21 millió darabban van maximalizálva ( az arannyal és más nyersanyaggal elelntétben), minden ármozgás hatványozottan hat a bitcoinra. Persze a szakember arra is kitért, hogy ez a másik irányba is igaz, tehát ha jön egy nagyobb korrekció - már pedig elöbb utóbb jönni fog - akkor akár 50 százalékot is eshet a szuperpénz.Hosszú távon azért optimista a szakember, elmondása szerint a vagyonának körülbelül 20-30 százaléka van kriptopénzekben, azon belül is vegyesen bitcoinban és etherben. Persze figyelmeztet, hogy a kisbefektetők maximum pénzük maximum 1-3 százalékát tegyék digitális valutákba.Persze nem mindenki olyan optimista, mint Novogratz, a Citadel milliárdos alapkezelője, Ken Griffin szerint a bitcoin mostani ralija erősen emlékeztet a 17. században látott tulipánőrülethez.Véleménye szerint az emberek összetévesztik a bitcoint a mögötte álló technológiával, a blockchainnel, és csupán spekulatív alapon hajtják fel az árát.