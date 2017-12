Még decemberben indul a bitcoin határidős kereskedése

A chicagói opciós tőzsdét (CBOE) üzemeltető CBOE Global Markets hétfőn jelentette be, hogy december 10-én vezeti be a bitcoin futures derivatívát.A származtatott tőzsdei termékek, a derivatívák legnagyobb tőzsdéjét működtető Chicago Mercantile Exchange (CME Group) egy héttel később, december 18-án indítja be a bitcoin határidős ügyleteket.A chicagói opciós tőzsdén a bitcoin opcióra vonatkozó "ticker" az XBT lesz. A bitcoin alapú tranzakciók készpénzben valósulnak meg, a határidős ügylet értékét a világ egyik legnagyobb kriptodeviza-tőzsdéje, a New York-i Gemini aukcióján kialakuló ár alapján határozzák meg.A származtatott tőzsdei termékek kereskedését felügyelő amerikai hatóságok pénteken adtak engedélyt a két nagy amerikai tőzsdeüzemeltető csoportnak a bitcoin határidős ügyletek bevezetésére.