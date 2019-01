Még durvábban bevetné a mesterséges intelligenciát a Facebook

Mi az a CES? A januárban megrendezésre kerülő CES (Consumer Electronic Show) az év első fontos eseménye a technológia szektor számára. Az elsőt 1967-ben rendezték New Yorkban, de most már minden évben Las Vegas ad színteret az eseménynek. A CES a fogyasztói elektronikában tevékenykedők cégek kiállítása és vására. Nem nyilvános esemény, megközelítőleg 200 ezer látogatót vonz a négy nap alatt, amelyen a technológia szektor legnevesebb vezetői is képviseltetik magukat. Nem csak a termékbemutatók miatt fontos a CES, de ezen az eseményen leplezik le a technológia szektor szereplői a legújabb innovációikat, amelyek közül bár nem mind kerül végül termék formájában a fogyasztókhoz, de felfedi a fejlesztések irányát. CES-en mutatták be először többek között a videókazettás felvevőt, a CD-lejátszót, a Microsoft Xboxot, a blu-ray DVD-t, az OLED-tv-t, az UHD-televíziót is.

Az Intel nagy erőket mozgósít, hogy piacot szerezzen a nagy növekedési lehetőségekkel kecsegtető mesterséges intelligencia chipek piacán, de ezzel nincs egyedül, az Nvidia és az Amazon is próbálkozik.Az új chip az úgynevezett "következtetéses" mesterséges intelligenciát segíti, ami már egy továbblépés a tanuló algoritmusokhoz képest. A tanított neurális hálózatok abból dolgoznak, amit megtanítottak nekik - felismernek képeket, a beszélt szavakat, vagy olyan cipőt ajánlanak a felhasználóknak, amelyek nagy valószínűséggel megvesznek majd. A neurális hálók gyorsabb és hatékonyabb változata a következtetéses algoritmus, ami a beérkező új adatokból már következtetéseket von le azok alapján, amit korábban tanítottak neki.A becslések szerint ez egy 11,9 milliárd dolláros piac lesz két éven belül. Szeptemberben az Nvidia dobott piacra egy ilyen chipet, majd novemberben az Amazon is megjelent a sajátjával, bár a kiskereskedelmi óriás valójában nem jelent majd versenyt, hiszen nem dobja piacra a chipet, hanem a saját cloud ügyfeleinek szánja.