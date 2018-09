Még egy üzletet nyit az Amazon

Az üzletben találkozhatnak a vásárlók a hangvezérléses otthoni asszisztenssel, az Echo-val és digitális árcédulák lesznek a termékeken, ami azt jelenti, hogy a hűséges Prime előfizetők az online árakat kapják meg az üzletekben is. Aki nem Prime-tag, az drágábban vásárolhat a boltokban is, ha pedig az alacsonyabb árat szeretné, akkor ott helyben regisztrálhat.Arra megy ki a játék, hogy minél több Prime-előfizetőt szerezzen a cég, mert ők hajlamosabbak többet vásárolni az Amazon oldalán. Az üzletek nyitása azért is szükséges, mert a versenytársak is hasonlóképpen cselekednek, a Target például kis városi boltokkal igyekszik vásárlókat nyerni.Elemzők szerint az még kérdéses, hogy az Amazon ilyen jellegű boltjából lesz-e több. Inkább az élelmiszerüzletek a fontosak az Amazonnak. Tavaly 13,7 milliárd dollárért vette meg a Whole Foods üzletláncot, ami most élelmiszerek házhozszállítását is végzi. Amazon Go néven nyitott kis élelmiszerüzleteket is a cég, ahol már pénztárak sincsenek, a kijáratnál automatikusan megterhelik a vásárló hitelkártyáját a magához vett árucikkek ellenértékével.