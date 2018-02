Még mindig alig van nő az informatikában, de mitől lesznek többen?

Csodabogár, akit az IT érdekel?

A legfontosabb üzenet, hogy ne csodabogárként tekintsen magára az a lány, akit nem a hagyományosan nőinek tekintett területek érdekelnek, hanem mondjuk az informatika, és legyen bátorsága ahhoz, hogy megvalósítsa az elképzeléseit

Amrita Gangotra, a Vodafone Magyarország műszaki vezérigazgató-helyettese;

Biró Júlia infrastruktúra mérnök, egykori Prezis, jelenleg a németországi Contentfulnál dolgozik;

Arnhoffer Edit, aki IT-infrastruktúra csoportvezető a Graphisoftnál;

Kárász Erika, az NNG szoftverfejlesztő cég térinformatikusa.

Társadalmanként változik, hogy mennyire ítélik meg női, férfi vagy semleges szakmának az informatikát vagy a technológiát, Indiában például 25-30% a nők aránya az informatikában, amely jóval meghaladja a globális átlagot

Egy nap az irodában

A lányoknak nincs elég információjuk a pályaválasztás idején, és a szüleik sem tudják ebben segíteni őket, hiszen nem látják át, hogy az informatikában milyen alterületei vannak. Ha például egy gyerek kreatív, ügyesen rajzol, akkor általában a hagyományos művészi pályára terelik, pedig a technológai területén is nagyon jó lehetőségei vannak

Magyarországon 8-10% körül alakul a női szakemberek aránya a technológiai szektorban, de a globális átlag sem sokkal magasabb ennél. Az informatikai auditorok nemzetközi szervezete, az ISACA (Information Systems Audit and Control Association) tavalyi kutatásában azt vizsgálta, hogyan lehetne növelni a nők arányát a technológia területén. A megkérdezettek - jelenleg technológiai területen dolgozó nők - 48 %-a azt válaszolta, hogy sokkal több női mentorra volna szükség, egy másik leküzdendő akadály pedig, amelyet a válaszadók 42 %-a emelt ki, hogy a mentorok számánál is kevesebb a női szakmai példakép a területen. Ezen szeretne segíteni Technológiai Oktatásért Alapítvány - amelynek fő projektje a lányoknak ingyenes technológia foglalkozásokat kínáló Skool - egy új kezdeményezéssel.A Kódbirodalom nevű kampány célja, hogy a technológiai szektorban dolgozó, elismert női szakembereken keresztül mutasson példát a fiatal lányoknak.- mondtaoperatív igazgatója a Kódbirodalomról szóló sajtótájékoztatón.A projektben résztvevő szakemberek:A technológiai szakmák népszerűsítése a nők körében világszerte központi témává vált az elmúlt években, több nagy techcég tűzött ki ezzel kapcsolatos célokat, az esélyegyenlőség vagy társadalmi felelősségvállalás keretében.- mondta el Bíró Júlia.A jelenlévő cégek képviselői elmondták, hogy náluk nincs célkvóta (az Ericsson például 2020-ig 30%-ra szeretné növelni a női munkavállalók arányát - szerk.), de van törekvés arra, hogy sokszínű közösség alakuljon ki a cégen belül, és a mostani együttműködés is ennek a része.- véli Kárász Erika, aki mentorként már többször vezetett körbe fiatal lányokat az NNG irodájában.Guzsaly Péter is hangsúlyozta a szülők tájékoztatásának fontosságát, hiszen a gyerekeket még a szép iroda fogja meg, amelynek lehet rajzolni a falára, vagy az ingyen túrórudi, amíg a szülőknek az a fontos, hogy milyen lehetőségeket tartogat az IT-szakma hosszabb távon, például társadalmi státusz vagy külföldi karrier tekintetében.A kampányban részt vevő négy szakember nemcsak azt vállalta, hogy videóüzenettel bátorítja és lelkesíti a programozó karrierről álmodozó fiatal lányokat a kampány honlapján, de egy-egy szerencsés érdeklődővel el is töltenek majd egy napot a cégük irodájában. A szülők 10-18 év közötti lányuknak szerezhetik meg a lehetőséget, a belépőjegyek vásárlására vasárnaptól 3 héten át lesz lehetőség, majd március elején várható a 4 nyertes kisorsolása. A kampányból befolyt összeget a Technológiai Oktatásért Alapítvány a Skool projekt fejlesztésére, és további ingyenes műhelyfoglalkozások szervezésére fordítja majd.