Még mindig szeretik a magyarok a részvényeket

Újra közelíti az áprilisi rekordszintet a hazai lakosság tőzsdei részvényállománya, szeptember végén 590 milliárd forint értékben rendelkeztek a háztartások részvénnyel, ami már kevesebb mint 1 százalékkal marad el a történelmi csúcsnak számító április végi szinttől. Az egy évvel ezelőtti értékhez képest jelentős a növekedés, 29 százalékkal több részvénye van most a háztartásoknak, mint 2017 szeptemberének végén.

A tavalyi meredek állománynövekedést a részvényárfolyamok emelkedése biztosította, az idei évre azonban ez már nem igaz, a BUX index gyakorlatilag stagnált az év eleje óta. Az alapján, hogy a részvényállomány emelkedett december vége óta az index stagnálása mellett, gyanítható, hogy a magyarok több részvényt vettek.

Ezt bizonyítja az is, hogy az átértékelődés idén -43 milliárd forint volt a háztartásoknál. A blue chipek közül a Richter árfolyama esett nagyot idén, a részvény az értéke ötödét elvesztette, ami nagyrészt az Esmya-sztori számlájára írható. A Magyar Telekom árfolyama szintén esett, de csak mérsékelten, kevesebb mint 3 százalékkal kerültek lejjebb a papírok. Közben az OTP és a Mol egyszámjegyű (6,8, illetve 5,6 százalékos) emelkedést mutatott.

Nem csak közvetlenül, de alapokon keresztül közvetve is rendelkeznek a magyarok részvénykitettséggel. A részvényalapok állománya új csúcsot állított fel, elérte a 80 milliárd forintot szeptember végén a háztartásoknál lévő részvényalapok állománya. Ebből a hazai részvénypiaci alapok 24,1 milliárd forintot tettek ki, ennél már láttunk magasabb értéket, mégpedig január végén.

Számításaink szerint a háztartások részvénykitettsége a különböző alapokon (részvény-, abszolút hozamú, vegyes alap stb.) keresztül 266 milliárd forint, ami 2,5 százalékkal magasabb az augusztus végi értéknél, viszont a januári csúcstól elmarad.

A brókercégeknél lévő brókervagyon új csúcsra emelkedett, a befektetési vállalkozásoknál tartott értékpapírok állománya 2761 milliárd forint volt szeptember végén, ebből a devizás értékpapírok 567, a forintos értékpapírok 2193 milliárd forintot tettek ki.

Ami a megtakarítási számlákat illeti, a NYESZ-számláknál nem változott a trend, tovább csökkent a számuk és a számlákon lévő állomány értéke is. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest 6817 darabbal levesebb NYESZ-számla van most, mint egy évvel ezelőtt. TBSZ-számlából is kevesebb van most, mint 2017 azonos hónapjában, szeptember végén 353,8 ezer darab volt, 3595 darabbal kevesebb, mint a bázisidőszakban.

NYESZ-számlákon 474,5 milliárd forintot tartottak a befektetők, 44 milliárd forinttal kevesebbet, mint az év elején, a TBSZ-eken viszont 2610 milliárd forint volt, ami 132 milliárd forintos növekedést jelent idén. Az egy évvel korábbi szinthez képest 31 milliárd forintos csökkenés, illetve 235 milliárd forintos növekedés volt a NYESZ és a TBSZ-számlákon.