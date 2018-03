Még nem szűnt meg a koreai atomháború fenyegetése

Emellett azt is tudatták, hogy a Phenjanban járt szöuli küldöttséget az észak-koreai vezetés arról tájékoztatta, hogy nem tart igényt atomfegyverekre, ha nem érzi magát katonailag fenyegetve, és hajlandó tárgyalásokat kezdeni a leszerelésről, ha a biztonsága garantált.

"Még csak a rajtvonalon állunk" - értékelte a helyzetet a dél-koreai államfő, aki azt is világossá tette, hogy semmi mást nem fogad el,A dél-koreai elnök azt is kiemelte, hogy egyelőre nem lazítanak a Phenjannal szemben bevezetett szankciókon.Előző nap a dél-koreai elnöki hivatal bejelentette, hogyA Yonhap dél-koreai hírügynökség a Kék Ház, a szöuli elnöki hivatal meg nem nevezett tisztségviselőire hivatkozva jelentette, hogy csütörtökön Washingtonba utazik Csung Jui-jong, Mun nemzetbiztonsági tanácsadója, aki - a forrás szerint - amerikai tisztségviselőket fog tájékoztatni phenjani látogatásáról.A Yonhap megjegyzi, hogy észak-koreai útjával kapcsolatosan Csung korábban utalt arra: rendelkezik egy "nem nyilvános" üzenettel (is) a kommunista rezsim részéről. A nevük elhallgatását kérő kék házi tisztségviselők szerint Csungot Szuh Hun, a Nemzeti Hírszerzési Szolgálat vezetője fogja elkísérni az Egyesült Államokba. A dél-koreai kormány szóvivői nem tudták megerősíteni az erről szóló értesülések hitelességét.Mun szerdán tagadta, hogy Szöul bármilyen titkos ajánlatot tett volna Phenjannak, hogy Észak-Korea visszatérjen a tárgyalóasztalhoz."Semmilyen titkos megállapodás nem volt Északkal" - húzta alá Mun. A dél-koreai elnök arra is kitért, hogy szerinte csak akkor lehetséges a nukleáris leszerelés, ha Szöul és Washington egységes álláspontot képvisel. Mun arról is szót ejtett, hogy szerinte akkor jöhet létre megállapodás Dél és Észak között, ha Phenjan Washingtonnal is tárgyalásokat kezd.