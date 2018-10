Még soha nem volt ekkora nyeresége a Samsungnak és egy ideig nem is lesz

Az elemzői konszenzus szerint 17200 milliárd dél-koreai won (15,5 milliárd dollár) profitot könyvelhetett el a Samsung a harmadik negyedévben, 18 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A bevételek 3,7 százalékkal növekedhettek.amit elsősorban a chipgyártó üzletágnak köszönhet a cég az adatközpontok felöl mutatkozó keresletnek köszönhetően. De most tetőzhetett is a profit egy időre, mivel a szűkös kínálattal és a megugró kereslettel jellemzett kétéves ciklus a végéhez közelít. Egyes chipfajták ára már most csökkenni kezdett.A második negyedév nem sikerült túl erősre, a Galaxy S9 értékesítései elmaradtak a célkitűzésektől, az olcsóbb kínai mobilgyártók versenye ugyanis rombolta a mobil üzletág profit marzsát. Viszont a DRAM chipek iránti kereslet megugrott, ahogy a vállalatok építik az adatközpontokat a cloud-szolgáltatásokhoz. A DRAM szerverchipek ára átlagosan 14 százalékkal emelkedhetett az előző év azonos időszakéhoz képest. Viszont a folyó negyedévre már 10 százalékos árzuhanást jósolnak az iparági szakértők. Közben a NAND chipek ára is megfeleződött, ahogy megugrott a kínálat. A chipgyártás pedig különösen fontos a Samsungnak, hiszen a működési eredmény 80 százalékát adja.A mobil üzletág profitja ismét csökkenhetett, a harmadik negyedéve sorozatban, és a kijelzőgyártásból is alacsonyabb profitra tehetett szert a cég: az üzletág működési eredménye 19 százalékkal csökkenhetett.A hivatalos előzetes negyedéves számokat pénteken publikálja a Samsung.