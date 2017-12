Még több fapados járat lesz Európából Amerikába

Jövő nyáron indulnak a Norwegian új tengerentúli járatai Amszterdamból, Madridból és Milánóból New York, illetve Los Angeles reptereire. A légitársaság idén 25 amerikai útvonallal bővítette a kínálatát és jövőre már eddig 11-et harangozott be.A Norwegian 2016-ban kapta meg még az Obama-kormányzattól az amerikai repülési jogokat, azóta teljes gőzzel terjeszkedik a transzatlanti járatokkal. A hagyományos légitársaságok választás elé kerülnek, vagy csökkenteniük kell az árakat, hogy bírják a versenyt, vagy meg kell célozniuk a prémium kategóriát, ezzel az utasok kényelmére játszva, amit például az Emirates is tett.A Norwegian 199 dollártól kínál jegyeket egyirányba New York és Amszterdam között, Los Angelesből pedig például 229 dollárért lehet majd repülni Milánóba közvetlen járattal.