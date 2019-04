Megbillentették a katasztrófák a Boeinget

a Boeing bevétele 22,92 milliárd dollár volt a 2019 január-márciusi időszakban, ami 2 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest, de az elemzői várakozásoknak közel megfelelt (22,98 milliárd dollár)

149 darab utasszállítót szállított le 2019 első negyedévében, 19 százalékkal kevesebbet, mint a bázisidőszakban

az utasszállító üzletág bevétele 9 százalékkal, működési eredménye 17 százalékkal esett az egy évvel ezelőtti szintről

a védelmi divízió bevétele 2 százalékkal, működési eredménye 12 százalékkal nőtt

a szolgáltatások üzletág 17 százalékos bevételnövekedés mellett 1 százalékos profitemelkedésről számolt be

cégszinten az egyszeri tételektől tisztított működési eredmény 1,986 milliárd dollár lett, ami 21 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél

a Boeing egy részvényre jutó eredménye 3,16 dollár lett, ami centre pontosan megegyezik az elemzői konszenzussal

A lezárt negyedév fontosabb számai:A lezárt negyedév eredményei helyett a kilátások az érdekesebbek most a befektetők számára, különösen a 737 Max repülőgépek körüli gondok kapcsán, miután gyanússá vált, hogy szoftverproblémák miatt zuhant le két gép is az elmúlt félévben. A Boeing visszavonta a korábban adott éves eredményvárakozásait, arra hivatkozva, hogy nem tükrözik a 737 Max-hatásokat. A menedzsment prezentációjából kiderül, hogy az események 1 milliárd dollárral emelték az utasszállító üzletág gyártási költségeit. Közben a megrendelések is visszaestek, jelenleg a Boeing utasszállítóira összesen 5600 darab megrendelés van érvényben, 399 milliárd dollár értékben, szemben a három hónappal ezelőtti 5900 darabos, 412 milliárd dollár értékű megrendeléssel.A Boeing készpénzállománya jelentősen csökkent az egy évvel ezelőtti szinthez képest közel 10 százalékkal esett, 7,7 milliárd dollárra.A Boeing árfolyama 1 százalékkal emelkedett a negyedéves eredményekre a nyitás előtti kereskedésben.