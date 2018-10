Megbüntették Muskot, ennél jobb dolog nem is történhetett volna a Teslával

Szombat éjjel számoltunk be arról, hogy Elon Musk egyezséget kötött az amerikai tőzsdefelügyelettel, amelynek értelmében a Tesla vezérének legalább három évre le kell mondania a vállalatnál betöltött elnöki tisztségéről és 20 millió dolláros büntetést kell fizetnie. Mindezt azért, mert augusztus elején egy meggondolatlan twitter-üzenetével befolyásolta a Tesla részvényeinek árfolyamát.Az egyezség része volt az is, hogy Musk megtarthatta vezérigazgatói pozícióját, így továbbra is ő irányítja majd a Teslát. Ez nagyon pozitív fejlemény volt az ügyben, ugyanis nagyon sokan attól tartottak, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet végső célja Musk eltávolítása lehet. Egy ilyen forgatókönyv viszont hatalmas bizonytalanságot okozott volna, hiszen Musk személyét aligha lehetett volna más vezető menedzserrel pótolni. Ehelyett a tőzsdefelügyelet gyakorlatilag letiltotta Muskot a twittelésről, legalábbis a Tesla működését érintő kérdésekben, és visszaküldték dolgozni. Ezeknél jobb dolog talán nem is történhetett volna.Nem véletlen tehát, hogy a mostani megállapodást nagyon pozitívan fogadták a befektetők, a Tesla árfolyama több mint 16 százalékos pluszban tartózkodik az amerikai tőzsdék nyitása előtti kereskedési szakaszban. Jelenleg 307 dolláron forognak a vállalat részvényei, míg a múlt pénteki kereskedést 265 dollár közelében zárták.

De volt egy másik hír is, aminek örülhetnek a befektetők, Elon Musk ugyanis a hétvégén belsős kör-e-mailt küldött a Tesla dolgozóinak, amelyben arról írt, hogy nagyon közel állnak ahhoz, hogy nyereséges negyedévet zárjon a vállalat. Ennek érdekében pedig arra kérte a dolgozókat, hogy a negyedév utolsó munkanapján, vagyis vasárnap is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb Model 3 gördüljön le a gyártószalagról. Musk lelkesítésként állítólag arról is írt, hogyha sikerrel járnak, akkor sokkal nagyobb győzelmet arathatnak, mint amire bárki is számított korábban.A Tesla menedzsmentje korábban azt ígérte, a harmadik negyedév során 50-55 ezer Model 3 legyártására kerülhet sor. Ennek teljesítése valószínűleg sikerül is, hiszen az Electrek pénteken már arról írt, hogy a Tesla több mint 51 ezer darabot gyártott az új modelljéből.