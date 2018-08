Megdőlt az idei áramfogyasztási csúcs az állami közműcégnél

A fokozódó hőség meghozta az idei áramfogyasztási rekordot a Nemzeti Közműveknél. Augusztus 9-én, csütörtökön az egy nappal korábbinál is majd 300 MWh-val magasabb, 15 880 MWh fogyasztást regisztráltak, amely megdöntötte az eddigi csúcsot, amit az év elején, február 28-án mínusz 7,5 °C átlaghőmérsékletnél mértek, 15 709 MWh-val.Tegnap délután kettőkor volt a legmelegebb a Dél-alföldi régióban, 33,5°C volt a nappali csúcshőmérséklet. Tavaly a legmelegebb napon, augusztus 4-én még ennél is nagyobb volt a hőség, 38,5°C volt délután három órakor. A klímák is csúcsra járhattak akkor, mert az áramfogyasztás akkor 16 376 MWh volt. 2016-ban már a nyár eleje forrón indult, akkor június 24-én 15 326 MWh volt a rekord.Az országos teljes áramfogyasztás ugyanakkor a hőség ellenére sem haladta meg a héten a júniusban mért idei nyári csúcsot - közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Bár a mostani az idei nyár legmelegebb időszaka, a nyári szabadságolások, valamint a nagyobb üzemek karbantartása és egyéb nyári leállása miatt még extrém meleg esetén is alacsonyabb a hazai áramfelhasználás, mint június végén, illetve július elején. Ezzel együtt, a rendszerirányító szerint ha a tartós kánikula fokozódik, az áramfogyasztás akár meg is haladhatja a júniusban mért nyári csúcsértéket, erre azonban ezen a hétvégén nincs esély.A rendszerterhelés hétfőn 6000 megawatt(MW) alatt maradt, ezt kedden már meghaladta, szerdán a hitelesített napi csúcs 6194 MW, csütörtökön pedig 6290 MW volt. Ezen a nyáron eddig június 21-én volt a legnagyobb az ország villamosenergia-fogyasztása, a rendszerterhelés akkor elérte a 6358 megawattot. Az eddigi legnagyobb hazai nyári csúcsterhelést 2015-ben regisztrálták, akkor július 8-án a rendszerterhelés 6457 MW volt. A rekord téli csúcsterhelés, illetve a hazai abszolút rekord az idei március 2-i volt, amikor a rendszer terhelése elérte a 6835 megawattot.