Megemelte a Nyomda célárát a Concorde

Az ANY Biztonsági Nyomda március elején közzétett gyorsjelentése után a Concorde elemzésében értékelte a társaság teljesítményét és a cég kilátásait. Az elemzőház optimista a Nyomdával kapcsolatban, amit a Concorde több tényezővel együttesen indokolt. Egyrészt a Nyomda egy részvényre eső nyereségének átlagos éves növekedési üteme tíz százalékos volt az elmúlt öt év folyamán, ami jelentős részben a társaság bővülő export-tevékenységének volt köszönhető. A Nyomda éves árbevétele a tavalyi évben átlépte a lélektani, 100 millió dolláros küszöböt, amelyet követően a cég a későbbiekben már nem csak konzorciumban, hanem önállóan is indulhat tendereken, amitől a Concorde elemzője azt várja, hogy a társaság érdemben növelheti a megrendelésállományát a következő években.Mindemellett fontos momentum, hogy a Nyomda új üzemcsarnoka a menedzsment előzetes, 2020-as várakozásaival szemben akár már 2019 második felére elkészülhet. Az új üzemcsarnok korábbi átadásával a társaság a Concorde korábbi várakozásainál gyorsabban csökkentheti majd a raktárai bérléséből eredő költségeket, a Concorde elemzője szerint ebből éves szinten több mint 100 millió forintos megtakarítása származhat a cégnek, továbbá az új üzemcsarnok átadásával a Nyomda termelése is felfuthat 2020-tól.További okot ad az optimizmusra a Concorde szerint a Nyomda közép-afrikai és nyugat-európai bővülési törekvései, miután a társaság magas hozzáadott értékű biztonsági termékeinek emelkedő eladásai vonzó nyereséghez segíthetik majd a céget. A Concorde elemzője szerint a Nyomda menedzsmentje mindent elkövet majd azért, hogy a társaság a jelenlétét az afrikai és ázsiai régióban is kiterjessze.A Concorde elemzője szerint a Nyomda menedzsmentje várhatóan a növekvő beruházási költségek mellett sem változtat majd a társaság osztalékpolitikáján. A Concorde elemzője kiemeli, hogy a Nyomda részvényeinek tavaly őszi esése mögött az osztalék lehetséges visszavágásával kapcsolatos befektetői aggodalmak húzódhattak meg, az elemzőház szakértője ennek ellenére is arra számít, hogy a Nyomda hosszú távon fenntartja majd a teljes eredmény osztalékként történő kifizetésének gyakorlatát.A Concorde ezen tényezők hatására módosított az előrejelzésein, bár az elemzőház az idei évre a korábbi árbevétel előrejelzését 32,46 milliárd forintról 32,14 milliárdra vágta vissza, azonban az elemzőház 2020-ra a korábbinál 1 százalékkal magasabb, 31,97 milliárd forintos bevételt vár, míg a 2021-es bevétel esetében 2 százalékkal magasabb, 33,70 milliárd forintos bevételt vár az elemzőház. A 2019-es EBITDA esetében a Concorde korábbi előrejelzésénél 8 százalékkal alacsonyabb, 3,3 milliárd forintot vár, 2020-ra az EBITDA 6 százalékkal alacsonyabb, 3,41 milliárd forint lehet, míg a 2021-es EBITDA esetében a korábbi előrejelzését 5 százalékkal alacsonyabbra, 3,62 milliárd forintra módosította a Concorde.A Nyomda 2019-es adózott eredménye esetében a korábbi várakozásait 4 százalékkal felfelé módosítva 1,27 milliárd forintot vár a Concorde, míg az elemzőház frissített előrejelzései szerint a Nyomda profitja a korábban vártnál 9 százalékkal magasabb, 1,36 milliárd forint lehet 2020-ban és a korábban vártnál szintén 9 százalékkal magasabb 1,45 milliárd forint lehet 2021-ben.A Concorde szerint a Nyomda továbbra is impozáns, 6 százalékos osztalékhozammal kecsegtet, ami jó alternatívája lehet az állampapírnak. A Concorde a felhalmozási ajánlását továbbra is fenntartva 1395 forintról 1450 forintra emelte meg a Nyomda osztalékfizetés utáni célárát, ami megközelítőleg 13 százalékos felértékelődési potenciált jelent.