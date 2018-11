Meggondolta magát a Volvo vezetése, és úgy is maradt

Miért fáj a kereskedelmi háború a Volvónak? A globális kereskedelmi háború fokozódása egyébként azért jelenthetne problémát a Volvo számára, mert Donald Trump amerikai elnök régóta azzal fenyegeti az autógyártókat, hogy magas importvámot vet majd ki azokra a szereplőkre, akik Európában és Kínában gyártanak, illetve onnan szállítják autóikat az Egyesült Államokba. A vesztesek között lenne a Volvo is, mert bár rendelkezik saját gyárral az USA-ban, ahol idén ősszel megkezdődik az S60-as modell gyártása, a legtöbb autóját még mindig máshol készíti, majd exportálja Amerikába. Ezért ha Trump tényleg beváltaná a fenyegetését, az a költségeik megugrásával járna, vagy a magasabb vámok, vagy pedig a gyártás áthelyezésével járó plusz kiadások miatt.

Nincs terv vagy időpont arra, hogy belépjünk a részvénypiacra

Két hónappal ezelőtt azzal az indokkal lépett vissza a svéd autógyártó a részvénykibocsátástól, hogy kereskedelmi háború nem kedvez a szektornak. Az autóipari részvények is lejtmenetbe kezdtek akkor, így valóban nem volt optimális a környezet.- mondta el, hozzátéve, hogy nem ez a megfelelő idő arra sem, hogy kötvények kibocsátásával szerezzenek forrásokat. Pedig az autógyártóknak most kell a pénz az elektromos és az önvezető autók építésére, de a Volvo vezérének elmondása szerint ezt tudja finanszírozni a készpénztermeléséből.Még májusban röppentek fel a hírek, miszerint az ismert kínai autómágnás, Li Shufu újabb nagy dobásra készülhet azt követően, hogy a Daimler fő részvényesévé vált. A legfrissebb pletykák ugyanis arról szóltak, hogy a Volvo tulajdonosa három befektetési bankkal is tárgyalt az autógyártó idei tőzsdei bevezetéséről. Végül szeptemberben jött a hír, hogy az autógyártó anyavállalata, a Geely úgy döntött, kivárnak még a tőzsdei bevezetéssel. És már a tervek között sem szerepel a részvénykibocsátás.