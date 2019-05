Meghökkentő tények, amiket szinte senki nem tud Elon Muskról

Majdnem a Google-é lett a Tesla

Elon Musk 22 milliárd dolláros vagyonával a 40. leggazdagabb ember a világon, ez nem titok. Az Indian Express most összegyűjtött néhány kevésbé ismert tényt a milliárdos feltalálóról:Elon Musk majdnem eladta a Teslát a Google-nek 2013-ban 11 milliárd dollárért. Akkoriban az autógyártó kilátásai nagyon borúsak voltak, ezért Musk felkereste az internetes keresőóriás egyik alapítóját és vezérigazgatóját, Larry Page-t egy esetleges felvásárlás lehetőségével - derül ki Ashlee Vance könyvéből. A Tesla alapítójának ajánlata az volt, hogy 6 milliárd dollárért eladja a cégét, de biztosítékot kért volna egy 5 milliárd dolláros gyárépítésre és igényt tartott volna 8 évig a vezetői székre a Tesla élén. A megbeszélések akkor estek kútba, amikor kiderült, hogy a Model S eladásai elkezdtek felfutni, így már kevésbé volt sürgető a pénzszerzés.

Forrás: Shutterstock

Elon Musk mindössze 2 napig járt a Stanfordra

Elon Musk 17 éves korában költözött Dél-Afrikából Kanadába a családjával, ahol először a Kingston Egyetemen szerzett diplomát Ontarióban, majd Pennsylvania egyetemén fizikából és közgazdaságtanból diplomázott. Később Kaliforniába ment, a Stanfordon Ph. D. tanulmányokat kezdett alkalmazott fizikából, de 2 nap után otthagyta, mert testvérével elindította a Zip2 Corporation nevű céget. Első vállalatát 1999-ben 300 millió dollárért adta el Musk a Compaq-nak.

Forrás: Shutterstock

Több sorozatban is felbukkant Elon Musk

Musk 12 évesen megírt egy videójátékot és eladta

Musk megvette az egyik James Bond-autót

Elon Musk egy ideig night clubot működtetett

Elon Musk ihlette a Vasembert

Elon Musk vendégszereplőként felbukkant a Simpson Család című rajzfilmsorozatban, ahol a hangját kölcsönözte a róla mintázott figurának. Majd az Agymenőkben (The Big Bang Theory) is szerepelt 2015-ben, ahol saját magát játszotta.Elon Musk 12 éves korában már annyira jól programozott, hogy írt egy videójátékot. A "Blastar" nevű játék egy egyszerű sci-fi-játék volt, aminek a forráskódjáért 500 dollárt fizetett akkor egy dél-afrikai információs technológiai magazin. A játék a mai napig elérhető a weben.A milliárdos 2013-ban egy londoni aukción közel 1 millió dollárért (pontosan 968 ezer dollárért) megvásárolta James Bond "tengeralattjáró" autóját, egy Lotus Espiritet az 1977-es,"A kém, aki szeretett engem" című Bond-filmből. Akkoriban az a pletyka járta, hogy Musk valódi tengeralattjárót szeretne készíteni az autóból. A film bemutatása után sokáig azt hitték, hogy az autó elveszett, de 1989-ben felbukkant kormány nélkül, takarókba csomagolva egy konténerben Long Islanden.Amíg Pennsylvániában tanult, Elon Musk szobatársával, Andeo Ressivel együtt egy night clubot üzemeltetett. Kibéreltek egy nagy házat közösen, és a vendégektől befolyó pénzből fizették a bérleti díjat. Állítólag a klubbá alakított ház akár 1000 szórakozni vágyó embert is be tudott fogadni.A Marvel-moziverzum legendás alakja, a Vasember, akit a filmekben Robert Downey Jr. játszik, Elon Muskról lett mintázva - vallotta be egyszer a Vasember rendezője, Jon Favreau a Time Magazinnak. Elon Musk maga is felbukkan a film második részében egy jelenetben, önmagát alakítva.

Forrás: Shutterstock

Musk indított egy iskolát a saját gyerekeinek

Kanye West inspirálja Muskot

Elon Musk a SpaceX központjában elindított egy iskolát, Ad Astra néven, ahová a saját gyerekei, illetve a SpaceX-alkalmazottak gyerekei járnak. A nonprofit iskola állítólag 2014 óta működik és a projekt alapú tanulásra helyezik a hangsúlyt. A gyerekek csapatokban dolgoznak és a matematikára, a tudományokra, a mérnöki és az etikai kérdésekre fókuszálnak. A hagyományos iskolarendszertől nagyban eltér, nincs ugyanis osztályzás sem. A híresztelések szerint 2017-ben mintegy 400 család jelentkezett, de mindössze 50 tanulója van az iskolának.2018-ban egy interjú során megkérdezték Elon Musktól, hogy ki inspirálta és a milliárdos a híres rapper, Kanye West nevét mondta.

Forrás: Shutterstock