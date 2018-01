Megint leépít a magyar Tesco?

A napilap cikke szerint több száz munkavállalót érinthet a magyarországi Tesco hipermarketekben tervezett átalakítás, amelynek során összevonják, egyszerűsítik a munkaköröket a vásárlókkal közvetlen kapcsolatot jelentő ügyfélszolgálatokon.A lépést az anyaországban, valamint a kelet-közép-európai Tesco Europa-csoport valamennyi tagjánál végrehajtják: hazánkban például megszűnik a vevőszolgálati specialista munkakör, az átszervezés leépítést is magával hozhat - értesült a Magyar Idők londoni forrásból.A múlt héten Angliában bejelentették, hogy a vállalat tovább egyszerűsíti működési struktúráit a hatékonyság növelése érdekében és a vezetők számára egyértelműbb elszámoltathatóságot biztosít a kollégák és az ügyfelek felé. Ennek jegyében megszüntetnek több vezetői munkakört az Egyesült Királyságban található több mint 750 nagy üzletben és hét teljesítési központban, és például vevőszolgálatokat alakítanak át. Az angliai átszervezés 1700 munkavállalót érint - olvasható a lapban.A Magyar Idők megkeresésére a Tesco Globál Zrt. azt közölte: az említett strukturális változások a Tesco angliai üzletágát érintik, s nincsenek hatással a magyarországi működésre. Ezzel szemben a lap úgy értesült, hogy a racionalizálás miatt az egész kelet-közép-európai régióban, illetve hazánkban is újabb átalakításokat rendelt el az anyacég.A napilap londoni forrása elmondta, hogy központi utasításra a magyarországi hipermarketekben - amelyek a 206 üzlet nagyjából felét teszik ki - átalakítják az ügyfélszolgálatokon dolgozók feladatköreit. Így például több munkakört összevonnak, s ugyan a vevőkkel való kapcsolattartást vagy például a garanciális ügyek intézését ellátó vevőszolgálatok megmaradnak az áruházakban, de jellemzően egy-egy munkatárssal a korábbi több, erre a célra kijelölt dolgozó helyett. Úgy tudjuk, nem feltétlenül szándék, hogy alkalmazottaktól váljanak meg, azonban nem lesz mindenki számára elfogadható új szerep a cégnél, vagyis az átszervezés leépítéssel járhat.A Magyar Idők emlékeztet arra, hogy a folyamat a környező országokban már elkezdődött, ahol ráadásul több üzletbezárás is történt.