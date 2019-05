Megjött a Fornite új évadja, termeli a pénzt az ingyenes játék

A Fortnite 9. évadja azt hozta, amit az előzőek: átalakuló pályán, új eszközökkel lehet csatázni a többi játékossal az online térben. A most épp sci-fi irányba eltolódó látványvilág pedig újabb lendületet adhat a látványosan sikeres üzleti modellnek. A játék ugyanis úgy ingyenes, hogy közben bőven van lehetőség kiegészítő eszközök (skinek stb.) vásárlására. Bár ezek elvileg a játék során nem nyújtanak előnyöket, mégis a játékosok túlnyomó része lelkesen vásárol. A szakértők szerint ez a modell elterjedhet, és akár elhozhatja az ingyenes játékok által dominált korszakot a videojátékoknál.Az új kiegészítők megszerzéséhez szükséges Battle Pass 10 dollárba kerül, és minden valószínűség szerint a játékosok többsége nem sajnál majd kiadni újra ennyi pénzt a játék személyesebbé tétele érdekében. Erre utalnak a korábbi tapasztalatok is: egy tavaly őszi jelentés szerint a játékosok 70-75%-a költ pénzt a papíron ingyenes játék során.Ahogy arról egy éve írtunk , az "ugorj le egy szigetre és vadászd le a többieket" menetre épülő játék már nem csak a klasszikus lövöldözős vetélytársak elől szipkázza el a játékosokat, hanemmodelljével a nagy gyártócégeket is zavarba hozta. Akkor sokan ideiglenesnek tartották az Activision Blizzard (Call of Duty)és a Take-Two Interactive Software (Grand Theft auto) árfolyamának esését, azonban a részvények azóta sem kaptak lábra. Előbbit egy éve még 70 dollár felett jegyezték a Nasdaqon, ma 50 dollár alatt kereskednek vele, és alig van feljebb az év eleji 40 dolláros szintnél. A Take-Two árfolyama jobban állta a sarat, hiszen tavaly ősszel még közel 140 dollárig menetelt. Ám mára alig több mint 100 dollárért adják-veszik a részvényt, ami szintén elmarad az egy évvel ezelőtti 120 dollártól.A Fortnite az Epic Games legnagyobb bevételtermelője, a becslések szerint 250 millióan játszanak vele, 50 millió új játékos csatlakozott csak az idén. Február 2-án 10,7 millió volt a látogatószám, a rekord felállításában segített, hogy aznap a játékon belül tartott koncertet DJ Marshmello. Az év elején a játéknak új kihívója akadt, a hasonló logikára épülő Apex Legends, ami nagyon gyorsan vonzott új játékosokat (sokkal gyorsabban érte a 10 millió felhasználót, mint a Fortnite), de a trónfosztás elmaradt. A pénz pedig dől: a Fortnite új évadjának megjelenése kapcsán akár 15 dollár is lehet az átlagos költés fejenként. Tavaly 2,4 milliárd dollárt kapargatott össze az Epic Games mikrotranzakciókból, ez minden idők legnagyobb éves játékbevétele.