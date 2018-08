Meglepő adatra drágul az olaj - Bejelentésre várnak a piacon

A Reuters az Egyesült Államok pénzügyminisztériumára hivatkozva azt írja, a szankciókat kedden vetik ki.Az árfolyamok hétfőn délelőtt tíz óra körül néhány tized százalékos, fél százalék alatti emelkedést mutatnak.

A drágulást segíti elő az a hír is, hogy a tengerentúli olajtársaságok az előző héten három héten belül másodszor csökkentették a működő kutak számát. A termelő olajkutak száma a Baker Hughes adatai szerint ugyan csak két egységgel mérséklődött (859-re), azonban az amerikai termelés bővülésének utóbbi hetekben tapasztalható lassulásával együtt arra utal, hogy lassan - legalább is időszakosan - tetőzhet az iparág teljesítménye. Ugyanebbe az irányba mutathat az is, hogy az elmúlt hetekben számos tengerentúli palaolaj-termelő vállalat csalódást keltő negyedéves eredményeket közölt, az emelkedő működési költségek, fedezeti veszteségek, valamint az olajár május vége óta bekövetkezett gyengülése miatt.Közben a szaúdi termelés már egyenesen csökkent júliusban az előző hónaphoz képest - napi 200 ezer hordóról 10,29 millió hordóra. Annak ellenére, hogy a Szaúd-Arábia és Oroszország júniusban a termelés fokozására tett ígéretet, előbbi ráadásul jelentős mértékű növelést vállalt.Az olajár emelkedése ellen hat ugyanakkor, hogy Szaúd-Arábia hétvégén bejelentette, újraindítja a Báb el-Mandeb szoroson keresztül az olajszállítást. A fontos vörös-tengeri szállítási útvonalon július 25-én azt követően állította le exportját, hogy az Iránnal szövetséges jemeni hútik fegyveres támadást intéztek két tanker ellen. Az ország körülbelül napi 500-700 ezer hordó olajat szállít a szoroson keresztül, de a Perzsa-öböl menti országok Szuezi-csatornán keresztül bonyolódó olajexportjának zöme, ahogyan a Sumed csővezetéken áramló olajszállítmányok is áthaladnak a szoroson.Ugyancsak korlátozza az olajár emelkedését az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi vita. Kína pénteken mintegy 60 milliárd dollárnyi amerikai termékre, egyebek mellett a nyersolajra és az LNG-re helyezett kilátásba megtorló tarifákat.