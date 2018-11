Meglepő sikerek, hatalmas bukások - Az öt legizgalmasabb autóipari felvásárlás

Daimler-Benz - Chrysler, 1998

Tata Motors- Jaguar Land Rover, 2008

Fiat - Chrysler, 2009

Volkswagen - Porsche, 2009

Nissan - Mitsubishi, 2016

A Daimler-Benz 1998-ban vásárolta meg a Chrysler 92 százalékát, a 38 milliárd dolláros ügylet lezárása után létrejövő DaimlerChrysler fúzióját a Daimler-Benz vezérigazgatója, Jürgen Schrempp, egyszerűen mint ''mennyben köttetett házasságot'' jellemzett. Bár a Daimler menedzsmentje két egyenlő fél fúziójaként emlegette az ügyletet, a részvényesek egy része azonban inkább felvásárlásként definiálta mindezt, és csoportos keresetet nyújtott be a cég ellen, ami végül egészen 2003-ig elhúzódott.A két autógyártó együttműködése egyáltalán nem volt felhőtlen , a két cég eltérő szervezeti kultúrája mellett az együttműködési problémák jellemezték a DaimlerChrysler mindennapjait. A részvényárfolyam esésére válaszul Schrempp végül távozni kényszerült a társaság éléről 2005-ben, majd a két autógyártó együttműködése 2007-ben ért véget, a Daimler ekkor 6 milliárd dollárért adta el a jelentős veszteséget termelő Chrysler-t.A saját túléléséért küzdő Ford 2008-ban értékesítette a Jaguar Land Rovert az indiai Tata Motors részére, egy milliárd dollárral olcsóbban, mint amennyiért eredetileg megvásárolta. A piaci szereplők az ügyletet az autóipar mindenkori legdrágább hibájaként emlegették, az elemzők pedig folyamatosan azt találgatták, hogy a Tata képes lehet-e megvetni a lábát a luxusautók piacán és felfuttatni a cég autóeladásait.A Tata Motors azonban rácáfolt a kétkedőkre, a Jaguar Land Rover remekül teljesített a felvásárlás után, amely nagyobb részben annak volt köszönhető, hogy a Tata Motors gyakorlatilag szabad kezet adott a brit társaság menedzsmentje számára. Az ügyletből Jaguar Land Rover mellett a Tata is profitált, miután az akvizíció nyomán a társaság európai gyártóüzemeket szerzett meg, továbbá jelentősen bővíthette kutatási és fejlesztési tevékenységét is.A Chrysler 2009. áprilisában csődvédelmet kért, majd 2009 júniusában a társaság United Auto Workers nyugdíjalap, valamint az amerikai-, a kanadai kormány és a Fiat együttes segítségével megmenekült a csődtől. Az elkövetkező évek folyamán a Fiat fokozatosan növelte részesedését a társaságban, végül 2014. januárjában a Fiat megvásárolta a Chrysler fennmaradó, 41,5 százalékos részesedését is, amelyet követően a Chrysler a Fiat saját tulajdonú leányvállalata lett. A Fiat ezután reorganizálta a cég működését, majd 2014 őszén a társaság igazgatótanácsa és a cég részvényesei is jóváhagyták a Fiat és a Chyrsler fúzióját, amelyet követően létrejött a Fiat Chrysler Automobiles.A Volkswagen csoport több ismert autógyártó is bekebelezett az idők folyamán, ezek közül azonban a Porsche felvásárlása a legizgalmasabb. A Porsche vezetője, Wendelin Wiedeking 2005-ben jelentette be, hogy a Porsche 20 százalékos tulajdonrészt szerzett a Volkswagenben, majd 2008-ra a Porsche 42,5 százalékra növelte a tulajdonrészét a Volkswagenben, majd Wiedeking kijelentette, hogy a Porsche egészen 75 százalékosra növelné részesedését a társaságában.Az európai recessziós félelmek miatt a finanszírozó bankok kihátráltak Wiedeking mögül, aki az akvizíció lezárásához közel-keleti befektetőktől próbált meg tőkét bevonni, azonban a német kancellár közbenjárásának köszönhetően az ügylet végül meghiúsult, és végül a Volkswagen vásárolta meg a Porsche AG 49,9 százalékát, majd a Volkswagen 2012-ben a Porsche AG további 50,1 százalékát is megszerezte, ezzel pedig a német luxusautó-gyártó a Volkswagen csoport részévé vált.A Mitsubishi meglehetősen mozgalmas évet zárt 2016-ban, a társaság beismerte, hogy meghamisította az autóinak fogyasztási eredményeit, amelyre heves részvény-eladásokkal reagáltak a cég befektetői. A japán autógyártó árfolyama rövid idő alatt hatalmasat zuhant, amelyet kihasználva a Nissan 34 százalékos részesedést szerzett a Mitsubishiben, az ügylet nyomán a világ egyik legnagyobb autógyártója jött létre. A Mitsubishi mellett szólt a társaság tehergépjárműveinek és sportautóinak az amerikai piacon erős jelenléte, továbbá a Mitsubishi saját hibrid-hajtásrendszere is.