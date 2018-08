Megnyitottak a CBA-milliárdos egykori üzletei: Spar lett belőlük

A Spar hosszú távú expanziós stratégiájába jól illeszkedik az egykori CBA üzletek üzemeltetésének átvétele, melyek Baldauf László érdekeltségi körébe tartoztak. A Spar külső és belső felújításokkal, modern és naprakész kényelmi szolgáltatások bevezetésével biztosítja a környékbeli vásárlók minőségi ellátását

Megnyitott három üzletet a Spar, amely korábban CBA-ként üzemelt - derült ki a cég közleményéből. A két budapesti és egy erdőkertesi bolt felújítása 810 millió forintba került.A Portfolio írta meg először, hogy Baldauf László több CBA-boltja Lidl és Spar lesz hamarosan:- mondta Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője a cég közleménye szerint.A nagyobb cégeknek azonban nem lesz ilyen könnyű dolguk a jövőben. A plázastop mellett ugyanis újabb korlátozással néznek szembe. Az átépítés és a felújítás is engedélyköteles lesz:Júniusban írta meg a Portfolio , hogy a kormány új szabállyal szigorítaná a multik terjeszkedését a kiskereskedelmi szektorban.Ágazati szereplők szerint az engedélyezési eljárások körének bővítése egyrészt arra irányul, hogy ezután ne lehessen a raktér egy részét eladótérré alakítani, vagy profilváltással az addigitól teljesen eltérő kereskedelmi tevékenységet folytatni.A szabályozás azoknak az áruházláncoknak is megköti a kezét, amelyek az adott helyszínen egy másik bolthálózattól vennék át az üzemeltetést. Az utóbbi időben több lánc is vett át vetélytársától üzleteket.