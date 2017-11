Mégsem Budapestre költözik az Európai Bankhatóság

A tagországok európai ügyekkel foglalkozó szakminisztereinek tanácsülésén többfordulós, titkos szavazás útján választották ki az új helyszínt. A jelenleg még a brit fővárosban működő, de a Brexit miatt költözni kényszerülő szervezet új székhelyeként eredetileg nyolc tagállam pályázott. A banki szabályokat megszövegező és koordináló EBA befogadására Frankfurtot, Dublint, valamint Bécset tartották a legnagyobb esélyesnek, utóbbi helyett ugyanakkor végül Párizs került be a szavazás második fordulójába, a harmadikba pedig már csak a francia és az ír főváros.Korábban írtunk arról, hogy Magyarország is kandidált arra, hogy az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) Budapestre helyezze át a székhelyét, ha a Brexit miatt Londonból távozni kényszerül, jelentette ki július végén Varga Mihály, de igazán komoly esélye csak Párizsnak és Frankfurtnak volt Hétfőn a minisztereknek az ugyancsak londoni központú Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új székhelyéről is szavazniuk kellett, s a voksolást az utolsó fordulóban Amszterdam nyerte.