Mégsem szállna ki az állam az Air France-ból (2.)

Benjamin Smith vezérigazgató szerint eddig a cégnél úgy tekintettek sokan az állami részesedésre, mint egy biztosításra. De nagyon sok olyan terület van, amire a kormányzatnak most költenie kell és végső soron egy légitársaság kimentése nagyon drága mulatság.A francia állam a legnagyobb tulajdonosa, mellette a Delta Airlines és a China Eastern Airlines rendelkezik részesedéssel benne, mind a kettejüknek 8,8 százaléka van.Nem sokkal később a francia pénzügyminiszter, Bruno Le Maire cáfolta a hírt, ez most nem egy lehetséges opció - mondta. Hozzátette, hogy az elsődleges céljuk most a légitársaság versenyképességének javítása.Az Air France-KLM árfolyama közel 40 százalékot esett idén, sztrájkok sorozata nehezítette a helyzetét, ami miatt a vezérigazgató is lemondott májusban. A sztrájkok naponta 25-30 millió eurós veszteséget jelentettek a légitársaságnak. A menedzsment nem túl optimista, az idei profit a sztrájkok, az emelkedő üzemanyagárak, és a kedvezőtlen devizahatások miatt jelentősen alulmúlja majd a cég tavalyi nyereségét a vezetőség várakozásai szerint.