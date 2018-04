Mégsem szívják meg a téli rezsicsökkentést a társasházban élők

a fogyasztói közösség jóváírást kérhet az egyetemes szolgáltatótól.

a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege - a 2. és 3. pontban foglaltak kivételével - 12 000 forint.

A 20 m3 /h alatti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. pont szerinti összeg kétszerese, azaz 24 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik.

A 20 m3 /h vagy a feletti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. pont szerinti összeg tízszerese, azaz 120 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik.

Példák



1.) 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetén, ahol a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásainak száma a példa szerint 15.

A fogyasztói közösség folyószámláján a korábbi kormányrendelet értelmében jóváírt összeg 24 000 forint.

A lakóépület műszakilag megosztott lakásainak száma a példa szerint 15

A módosító kormányrendeletnek megfelelően a juttatás mértéke lakásonként 12 000 forint.

A példában szereplő fogyasztói közösség (15 x 12 000 forint) - 24 000 forint, azaz 156 000 forint különbözet jóváírására jogosult.



2.) 20 m3/h feletti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetén, ahol a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásai száma a példa szerint 50.

A fogyasztói közösség folyószámláján a korábbi kormányrendelet értelmében jóváírt összeg 120 000 forint.

A lakóépület műszakilag megosztott lakásainak száma a példa szerint 50.

A juttatás mértéke lakásonként 12 000 forint.

A példában szereplő fogyasztói közösség (50 x 12 000 forint) - 120 000 forint, azaz 480 000 forint különbözet jóváírására jogosult.

A kiegészítés révén a szabályozás a korábbiaknál jobban figyelembe veszik a társasházi háztartások számát. A rendelet szerint, amennyiben az eredeti szabályozásban a társasházak számára kijelölt 24 ezer (20 köbméter alatti gázmérő esetén), illetve 120 ezer forintból (20 köbméter vagy a feletti) nem jönne ki minden, a társasházban lévő háztartás számára a meghatározott 12 ezer forintos rezsicsökkentés, úgyAz eredeti, most kiegészített szabályozás így szólt:Az egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztó részéreA kiegészítés oka, hogy, hiszen a 20 köbméter alatti gázmérővel rendelkező társasházakban a háztartások száma meghaladhatja a kettőt, ahogyan a 20 köbmétert elérő gázmérős társasházakban tíznél több lakás is lehet.Erről itt írtunk korábban:A mostani kiegészítést ezt a helyzetet kezeli. A kiegészítés értelmében a fogyasztói közösség (társasház) legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni az egyetemes szolgáltatótól a különbözet egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámláján történő jóváírását. A fogyasztói közösségnek a különbözet jóváírására vonatkozó kérelmében a lakóépületre vonatkozó hatályos alapító okirattal vagy legalább 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdonilap-másolattal igazolnia kell a lakóépület műszakilag megosztott, önálló lakásainak számát, továbbá be kell mutatnia a számítást és a különbözet összegét. A kérelem formanyomtatványon is megtehető; az egyetemes szolgáltató a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán és a honlapján 2018. április 10-ig közzéteszi. Az ezzel kapcsolatos teendőket a fogyasztói közösségek, társasházak felhatalmazott képviselői intézhetik postai-, illetve elektronikus úton vagy személyesen az ügyfélszolgálaton.Az egyetemes szolgáltató a fogyasztói közösség kérelmét 15 munkanapon belül megvizsgálja, az alapján a különbözetet jóváírja, és soron kívül levélben tájékoztatja a fogyasztói közösséget a folyószámláján részére biztosított különbözet jóváírásáról.Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat , amelyben a kormány azonnali intézkedést rendel el a téli rezsicsökkentés kiterjesztésére.