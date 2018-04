Mégsem szűnik meg a Magyar Nemzet? - Ungár Péter érdeklődik

Megerősítette Ungár a hírt

A médiumok fő számai

Egy beszélgetés már volt, de formálisan kedden tesz vételi ajánlatot a Magyar Nemzetre - erősítette meg Schmidt Mária fia a hvg.hu kérdésére a pletykát. Szavai szerint árvita még lehet a lapról, de valóban szándéka a lap megvásárlása. Részleteket későbbre ígért.Eközben a lap szerkesztőségében olyan információ is terjed, miszerint más érdeklődők, köztük külföldiek is vannak a csaknem 80 éves múltra visszatekintő politikai napilap iránt.A Magyar Nemzetet kiadó Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. árbevétele 2015-ig folyamatosan növekedett, 2014-ben már a 3,1 milliárd forintot is meghaladta. Az adózott eredmény 2012-ben 750 millió, 2013-ban 712 millió, 2014-ben már 929 millió forint volt. 2015-ben volt a törés az üzlet számokban, ami összefügg azzal, hogy akkor februárban került összetűzésbe Orbán Viktor Simicska Lajossal. 2015-ben az árbevétel 2,225 milliárd forintra esett vissza a korábbi 3,1 milliárd forintról, az üzemi veszteség 168 millió forint lett, az adózott eredmény pedig már csak 60 millió forintot ért el. 2016-ra (ennél frissebb adatok egyelőre nincsenek) az árbevétel lefeleződött, épp csak meghaladta az 1 milliárd forintot, miközben az üzemi veszteség 984 millió forintra hízott.A Lánchíd Rádió Kft számaiban is 2015 volt a fordulópont. Ekkor a 2014-es 477 milliós árbevétel 282 millió forintra zuhant vissza, az üzemi eredmény soron -151 millió forint szerepelt. 2016-ra az árbevétel 166 millióra csökkent, az üzemi veszteség pedig 265 millió forint volt.